Nail'in denizde cesedi bulundu! Meğer son sahile onunla gelmiş

Anadolu Ajansı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 19 yaşındaki gencin denizde cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Nail Can Yardımcı'nın denizde cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan arkadaşı F.Z'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen F.Z. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bayraklı'da 12 Ağustos'ta erkek cesedi bulunmuş, cesedin Nail Can Yardımcı'ya ait olduğu belirlenmişti. Yardımcı'nın, arkadaşı F.Z. ile sahile geldiği ortaya çıkmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.

