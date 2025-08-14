BIST 10.925
DOLAR 40,79
EURO 47,75
ALTIN 4.401,48
HABER /  POLİTİKA

Emine Erdoğan, AK Parti'nin 24. yaşını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünü paylaştığı videoyla kutladı.

Abone ol

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Umudun, geleceğin ve icraatın adı olan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde, bugüne kadar elde edilen başarıların gururunu yaşarken, yarınlara umutla bakıyoruz. Her yeni yaş, daha güçlü bir Türkiye için attığımız adımların devamı olsun. AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, birlik ve beraberlik içinde nice yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisinin bugüne kadar katıldıkları çeşitli programlarda çekilmiş çok sayıda fotoğraf karesi yer aldı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
TAB Gıda'dan yılın ikinci çeyreğinde 1,1 milyar lira net kar
TAB Gıda'dan yılın ikinci çeyreğinde 1,1 milyar lira net kar
İran, Netanyahu'nun "Büyük İsrail" vizyonuyla ilgili açıklamalarını kınadı
İran, Netanyahu'nun "Büyük İsrail" vizyonuyla ilgili açıklamalarını kınadı
Türk giyim devi satılıyor TMSF duyurdu
Türk giyim devi satılıyor TMSF duyurdu
Logo Yazılım'dan yılın ilk yarısında 1,051 milyar lira net kar
Logo Yazılım'dan yılın ilk yarısında 1,051 milyar lira net kar
8 Aralık'tan bu yana kaç Suriyeli ülkesine döndü?
8 Aralık'tan bu yana kaç Suriyeli ülkesine döndü?
Özlem Çerçioğlu çok telaşlanmış! Aydın'a iknaya giden CHP'li bunları ifşa etti
Özlem Çerçioğlu çok telaşlanmış! Aydın'a iknaya giden CHP'li bunları ifşa etti
Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı!
Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı!
Jadon Sancho'dan Beşiktaş'a yanıt! Taraftar milyonlarca mesaj atmıştı
Jadon Sancho'dan Beşiktaş'a yanıt! Taraftar milyonlarca mesaj atmıştı
Nail'in denizde cesedi bulundu! Meğer son sahile onunla gelmiş
Nail'in denizde cesedi bulundu! Meğer son sahile onunla gelmiş
Türkiye'nin aradığı 14 kişi Gürcistan'da tek tek yakalandı
Türkiye'nin aradığı 14 kişi Gürcistan'da tek tek yakalandı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Trump ile Putin görüşecekti! Felaket alarmı çıktı bölgeden tahliyeler başladı
Trump ile Putin görüşecekti! Felaket alarmı çıktı bölgeden tahliyeler başladı