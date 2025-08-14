Jantsa kimin sahibi Özlem Çerçioğlu'nun eşi Ercan Çerçioğlu kimdir ailesi sanayici

23 yıldır CHP'de siyaset yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa ederek, AK Parti'ye katılacak. 57 yaşındaki Özlem Çerçioğlu yaptığı bu manevrayla hem ülkenin hem CHP'nin gündemine oturdu. Özlem Çerçioğlu'nun iktidar partisine geçiş hamlesi ile birlikte ailesi, eşi ve onun şirketi de mercek altına alındı. Sanayici olan eşinin şirketi Jantsa hisseleri AK Parti'ye geçiş haberleri ile birlikte borsada değer kazanınca Çerçioğlu ailesi daha da merak konusu oldu.

Abone ol

Özlem Çerçioğlu 11 Ağustos 1968'de Aydın'ın Nazilli ilçesinde Özlem Kahyaoğulları adıyla doğdu. 1988'de Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünden mezun olan Özlem Kahyaoğulları, kentte faaliyet gösteren Jantsa A.Ş.'de çalışmaya başladı. Burada şirketin kurucusu Şefik Çerçioğlu'nun sanayici oğlu Ercan Çerçioğlu ile tanışan Özlem Kahyaoğulları ile onunla evlenip bugünkü soyismini aldı. Özlem Çerçioğlu eşi Ercan Çerçioğlu ile bir süre New York'ta yaşadı. 3 Kasım 2002'de siyasete atılınca eşi de aile şirketine dönüş yaptı.

Özlem Çerçioğlu'nun gelini olduğu sanayici aile

Özlem Çerçioğlu'nun ailesi Aydın'ın önde gelen zengin ailelerinden biri. Özlem Çerçioğlu, Sultanhisarlı ve Jantsa A.Ş.'nin kurucusu sanayici Şefik Çerçioğlu'nun gelini. Zengin bir aileye gelin giden Özlem Çerçioğlu'nın eşinin adı Ercan Çerçioğlu. Özlem Çerçioğlu'nun bu evliliğinden 2 çocuğu var.

Özlem Çerçioğlu'nun eşi Ercan Çerçioğlu kimdir?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun eşi Erkan Çerçioğlu, iş dünyasında uzun yıllardır aktif rol üstlenen bir isim. Almanya’da Goethe Enstitüsü’nden mezuniyet sertifikasını aldıktan sonra yükseköğrenim için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. New York’ta işletme eğitimi alan Çerçioğlu, 1997 yılında mezun olduktan sonra Türkiye’ye dönerek Jantsan A.Ş.’de iş hayatına başladı. 1998 yılından bu yana hem Jantsa hem de Jantsan A.Ş. firmalarında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Erkan Çerçioğlu, aile şirketinin yönetiminde aktif sorumluluk alıyor. Eşi Özlem Çerçioğlu’nun siyasi kariyeri boyunca iş dünyasındaki rolünü sürdürdü.

Özlem Çerçioğlu'nun eşi ve Jantsadaki hisseleri

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan bilgilere göre Özlem Çerçioğlu'nun 89 yaşındaki kayınpederi Şefik Çerçioğlu şirket hisselerinin yüzde 77,22'sine sahip. Özlem Çerçioğlu'nun eşi Ercan Çerçioğlu ise şirket hisselerinin yüzde 1,84'ünü elinde tutuyor.

Jantsa firması

Bugün AK Parti'ye geçecek olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun eşinin şirketi Jantsa, parti değişikliği haberlerinin ardından borsada uçuşa geçti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı konuşmasında söz konusu şirketi kastederek "Batmak üzere olan o jant firmasını da takip edeceğiz, bakalım bundan sonra ne oluyor o firmaya" ifadelerini kullanmıştı. Peki Jantsa firmasının durumu ne?

Jantsa firmasının durumu ne?

1977 yılında Aydın Atça'da kurulan jant firması yıllar içerisinde büyüyerek merkezini Umurlu Sanayi Bölgesi'ne taşıdı. Otomobil jantı üreterek ticaret hayatına atılan şirket 2008 yılında Türkiye'nin en büyük 300 ihracatçısı arasına girdi. 2010 yılında ilk yurt dışı ofislerini açan şirket bugün tır, kamyon, otobüs, traktör, hafriyat, madencilik, savunma sanayi jantları da dahil pek çok farklı alanda üretim yapıyor.

Jantsa'nın karı düştü işçiler eyleme çıktı

Mayıs ayında bin 300 işçinin grev kararı aldığı Jantsa'nın zor günlerden geçtiği biliniyor. Şirketin bu yılın ilk yarısındaki satışları yüzde 25 gerilediği kaydedildi. Jantsa’nın satış geliri geçen yılın ocak-haziran döneminde 3 milyar 387 milyon lira iken, bu yıl aynı dönemde 2 milyar 342 milyon liraya geriledi. Jant firması, geçen yılın ilk yarısında 70,1 milyon lira kâr ederken, bu yıl ise 53,4 milyon lira zarar açıkladı. Binek oto satışlarındaki azalma yüzde 40’a ulaştı.

Özlem Çerçioğlu'nun siyasi kariyeri

Özlem Çerçioğlu 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Aydın Milletvekili oldu. 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan seçimlerde de aynı görevini sürdürdü. 2009 yerel seçimlerinde ise milletvekili olduğu kentin bu kez belediye başkanı olarak seçildi.

MHP ve AK Partili adaylarla başa baş götürdüğü seçimde yaklaşık 600 oy farkla ve yüzde 26'lık oranla seçimi kazandı. Başa baş geçen seçimde MHP'li aday yüzde 25,4, AK Partili adaysa yüzde 25 oy aldı. Bu sonuçla birlikte o dönem henüz büyükşehir belediyesi olmayan kentin ilk kadın belediye başkanı olmuş oldu.

Topuklu Efe lakabını alışı

Kısa süre içerisinde özellikle kırsal kesimlere yönelik yatırımları, tarım destekleri ve sosyal projeleri ile güçlü bir yerel yönetici portresi çizdi.

Halk arasında "Topuklu Efe" lakabıyla anılmaya başlandı. Aydın'ın 2012'de büyükşehir belediyesi olmasının ardından 2014 yerel seçimlerinde Aydın'ın ilk büyükşehir belediye başkanı olarak seçilme başarısı gösterdi. Bu kez oyunu yüzde 53,94'e yükseltti ve en yakın AK partili rakibine yaklaşık 70 bin oyluk bir fark attı. Benzer bir başarıyı 2024'teki son yerel seçimlerde de yüzde 50'nin üzerinde oy alarak gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın

Parti içinde "ulusalcı" kimliğiyle tanınan Çerçioğlu, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler arasında yer alıyordu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2024'te Çerçioğlu'nu aday göstermeyebileceği iddia edilmiş, parti yönetimi ise Aydın'daki kritik dengeleri dikkate alarak Çerçioğlu'nun adaylığında karar kalmıştı. Özgür Özel 13 Ağustos'ta, Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılma iddialarına yanıt verirken bu konuya da değindi. Özel, "Kemal Bey'in sözünü çiğnememek için" Çerçioğlu'nu aday gösterdiklerini söyledi ve "Aydın'ı alacak CHP'li mi yok?" diye konuştu.

Partide yalnız kaldı müfettişlerden bunaldı

Siyasi kulislerde ise geçen yıl adaylığı en son açıklanan belediye başkanları arasında yer alan Özlem Çerçioğlu ile yeni CHP yönetimi arasında adaylık tartışmaları sırasında gerginlik yaşandığı, Çerçioğlu'nun partide yalnızlaştığı iddiaları da konuşuluyordu. AK Parti'ye sert muhalefeti ile de dikkat çeken Çerçioğlu, sık sık mülkiye müfettişlerinin baskısından şikayet etti. 2015 yılında belediyeyi denetlemek için 140 müfettiş görevlendirildiğini, aynı konuda 5-6 kez denetim yapıldığını iddia eden Çerçioğlu, "Ayıptır. Müfettişleri kim gönderiyorsa onlara mobbing davası açmayı düşünüyoruz. Yeter artık" demiş ve sonraki yıllarda da benzer baskıları yaşadığını öne sürmüştü.