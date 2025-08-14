Mourinho'nun üzerini çizdiği Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Mourinho'nun kadro planlamasında yer almayan Emre Mor için Trabzonspor ile Fenerbahçe prensipte anlaştı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan ve takımdan ayrılması beklenen Emre Mor'un geleceği netleşiyor.

Trabzonspor, 28 yaşındaki milli futbolcuyu gündemine aldı. Sözcü'nün haberine göre; Bordo-mavili ekip transfer için 800 bin euro önerecek.

Geçen sezonu Eyüpspor’da kiralık olarak geçiren milli futbolcu, Süper Lig’de çıktığı 18 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Mor, Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa ve Karagümrük formaları da giymişti.