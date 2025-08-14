Hollanda'da facia: Sıcak hava balonu yere çakıldı

Hollanda'da 34 kişiyi taşıyan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 1 kişi öldü.

Hollanda'nın kuzeyindeki Friesland bölgesinde sıcak hava balonunun düşmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Balon, 34 kişiyi taşıyordu.

Bölge yetkilileri, yaptıkları açıklamda, "Sıcak hava balonu hızlı şekilde indi ve yere sert bir şekilde çarptı" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Hollanda Kraliyet Havacılık Derneği sözcüsü, yerel basında yer alan haberlerde, ani bir rüzgar esintisinin balonun yere sert bir şekilde çarpmasına neden olduğunu, bu çarpmanın sepetin zıplamasına ve beş kişinin düşmesine yol açtığını söyledi.