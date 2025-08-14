BIST 10.940
DOLAR 40,78
EURO 47,80
ALTIN 4.398,83
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

4 gün boyunca denize girmek yasaklandı! Hafta sonu planınız varsa dikkat

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
4 gün boyunca denize girmek yasaklandı! Hafta sonu planınız varsa dikkat

Beykoz Kaymakamlığı, ilçenin Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarında 4 gün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Abone ol

Kaymakamlığın, X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince bugün, yarın, 16 ve 17 Ağustos'ta denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Otostop çektiğine bin pişman oldu, gezgin otomobilde tacize uğradı! O anlar kamerada
Otostop çektiğine bin pişman oldu, gezgin otomobilde tacize uğradı! O anlar kamerada
Arkadaşını öldürüp kendisini ihbar etti! Bakın nerede yakalandı
Arkadaşını öldürüp kendisini ihbar etti! Bakın nerede yakalandı
Tanju Özcan'ın 'Topuklu Efe topukladı' twiti olay! AK Parti'den o da teklif almış
Tanju Özcan'ın 'Topuklu Efe topukladı' twiti olay! AK Parti'den o da teklif almış
İsrail'in Gazze kentini işgal için çağırmayı planladığı yedek asker sayısı ortaya çıktı
İsrail'in Gazze kentini işgal için çağırmayı planladığı yedek asker sayısı ortaya çıktı
7 yaşındaki Alper tatilde hastanelik oldu! Doktor uyardı: Çok ağır sonuçlar olabilir
7 yaşındaki Alper tatilde hastanelik oldu! Doktor uyardı: Çok ağır sonuçlar olabilir
Avukat Rezan Epözdemir'in ifadesi ortaya çıktı: Savcıya 1-2 kez borç para vermiştim
Avukat Rezan Epözdemir'in ifadesi ortaya çıktı: Savcıya 1-2 kez borç para vermiştim
Turkcell'in 2025'in ikinci çeyreğindeki net karı 4,2 milyar lira oldu
Turkcell'in 2025'in ikinci çeyreğindeki net karı 4,2 milyar lira oldu
Özlem Çerçioğlu nereli eşi ve çocukları kimdir? Meğer Kemal Kılıçdaroğlu...
Özlem Çerçioğlu nereli eşi ve çocukları kimdir? Meğer Kemal Kılıçdaroğlu...
Hollanda'da facia: Sıcak hava balonu yere çakıldı
Hollanda'da facia: Sıcak hava balonu yere çakıldı
Trump'un Putin'e yaptığı teklif ortaya çıktı!
Trump'un Putin'e yaptığı teklif ortaya çıktı!
2025, 2026 ve 2027 yılları enflasyon tahmini ne oldu? TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı
2025, 2026 ve 2027 yılları enflasyon tahmini ne oldu? TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı
Sağlık Bakanı duyurdu: Sigarasız şehir olacak!
Sağlık Bakanı duyurdu: Sigarasız şehir olacak!