Otostop çektiğine bin pişman oldu, gezgin otomobilde tacize uğradı! O anlar kamerada

Genç bir gezgin Türkiye'de otostop çekerek bindiği aracın sürücüsü tarafından taciz edildi. Taciz anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Türkiye'de otostop yaparak seyahat eden bir gezgin, bindiği araçta sürücünün tacizine maruz kaldığını sosyal medyadan paylaştı.

Yaşadığı olayı “Yazarken bile hala etkisindeyim” diyerek aktaran gezgin, önce sohbet ettiklerini, ardından sürücünün elini bacağına attığını söyledi.

“Bu adi dokunmaya çalıştı bana, elim ayağım titredi” ifadelerini kullanan gezgin, olay sırasında büyük korku yaşadığını belirtti.

Kısa sürede viral olan videonun altına "Erkek halimizle biz otostop çekemiyoruz", "Oysa mini etek ya da şort da yok", "Erkekler böyle şeyler yaşıyorsa bir de kadınları düşünün" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yaşanan olayın ardından gencin, sürücü hakkında şikayetçi olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.