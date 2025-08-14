BIST 10.940
DOLAR 40,78
EURO 47,80
ALTIN 4.398,83
HABER /  SAĞLIK

7 yaşındaki Alper tatilde hastanelik oldu! Doktor uyardı: Çok ağır sonuçlar olabilir

7 yaşındaki Alper tatilde hastanelik oldu! Doktor uyardı: Çok ağır sonuçlar olabilir

Yozgat'ın Sorgun ilçesinden ailesiyle birlikte tatile gittiği Samsun'da sahilde uzun süre güneşte kalan 7 yaşındaki Alper Bozkurt, ikinci derece güneş yanığı nedeniyle hastanede tedavi edildi. Doç. Dr. Sabri Demir, güneş yanıklarının çok ağır sonuçlarının olabileceğini, yanık alanına yoğurt, salça, diş macunu sürülmemesi gerektiğini söyledi.

Abone ol

Samsun'un Atakum ilçesinde anne ve babasıyla denize giren 7 yaşındaki Alper Bozkurt, 4 saat boyunca yüksek sıcaklıkta güneşe maruz kaldı. Güneş kremi kullanılmadığı için vücudunda ağır yanıklar oluşan Bozkurt, tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan baba Mustafa Bozkurt, "Çocuğumu, Samsun Atakum'a sahile götürdüm. Yaklaşık 4-5 saat güneşte kaldığımız için çocuk güneş yanığı oldu. Güneş kremi sürmeyi unuttuk, biraz da fazla güneşte kaldığı için bayağı yaraları oldu. Hocalarımız da ilgilendi. Şu anda durumu iyiye gidiyor." dedi.

7 yaşındaki Alper tatilde hastanelik oldu! Doktor uyardı: Çok ağır sonuçlar olabilir - Resim: 0

"Güneş yanıklarının çok ağır sonuçları olabilir"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Sabri Demir, güneş yanıklarının çok ağır sonuçlarının olabileceğini söyledi.

Güneş yanıklarında genelde birinci derece yanıkların beklendiğinin, bunun da kızarıklık ve ağrı şeklinde görüldüğünü anlatan Demir, "Bu çocuğumuzda ikinci derece yanığa ilerlemiş ve çok yaygın bir alan. Güneşte yandıktan 7 gün sonra bize geldi. 3 gündür yatarak tedavisini yaptık. Tedavisini tamamladık, inşallah taburcu edeceğiz." dedi.

7 yaşındaki Alper tatilde hastanelik oldu! Doktor uyardı: Çok ağır sonuçlar olabilir - Resim: 1

"Yanık alanına yoğurt, salça, diş macunu sürmeyin"

Doç. Dr. Demir, sabah erken saatlerde ya da öğleden sonra güneşin yatay pozisyona geçtiği zamanlarda denize girilmesinin sağlığın korunması için daha uygun olduğunu belirtti.

Uzun süre güneşte kalınmaması ve bunun için ailelerin çocukları mutlaka uyarması gerektiğini vurgulayan Demir, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu çocuğumuz yaklaşık 4 saat güneşte kalmış. O anda ağrıyı hissetmeyebiliyor. Bunu ailelerin sağlaması, belli aralıklarla uyarmaları lazım. Güneşten koruyucu yüksek faktörlü krem kullanmaları lazım. Her şeye rağmen böyle bir yanık meydana geldiyse mutlaka bir sağlık merkezine götürmeleri lazım. Götürmeden önce de bir çeşme suyunda soğutmaları ve arkasından da nemlendirici kremler evde ne varsa öneriyoruz. Aynı zamanda yaşına göre ağrı kesici bir şurup vermelerini öneriyoruz."

Yanıklarda evde neler yapılabileceğine ilişkin bilgi veren Demir, şunları kaydetti:

"Birinci derecede yanıkta ne sürerseniz sürün bir şey yapmaz. Sadece orada çirkin bir görüntü meydana getirir ama ikinci bir derece yanığa sürülenlere bağlı enfeksiyon meydana gelebilir. Genelde yoğurt sürüyorlar. Diş macunu süreni de gördük. Bir faydası yok. Kimyasal madde olduğu için diş macunu benzeri şeyler, bunlar zarar da verebilir, yanığı derinleştirebilir. Zeytinyağı yanlış bir uygulama sayılmaz aslında nemlendirebilir. Onun dışında yoğurt ve salça yanlış uygulamalar. Onun yerine evde herhangi bir nemlendirici krem veya antibiyotikli yara merhemlerini sürebilirler."

ÖNCEKİ HABERLER
Avukat Rezan Epözdemir'in ifadesi ortaya çıktı: Savcıya 1-2 kez borç para vermiştim
Avukat Rezan Epözdemir'in ifadesi ortaya çıktı: Savcıya 1-2 kez borç para vermiştim
Turkcell'in 2025'in ikinci çeyreğindeki net karı 4,2 milyar lira oldu
Turkcell'in 2025'in ikinci çeyreğindeki net karı 4,2 milyar lira oldu
Özlem Çerçioğlu nereli eşi ve çocukları kimdir? Meğer Kemal Kılıçdaroğlu...
Özlem Çerçioğlu nereli eşi ve çocukları kimdir? Meğer Kemal Kılıçdaroğlu...
Hollanda'da facia: Sıcak hava balonu yere çakıldı
Hollanda'da facia: Sıcak hava balonu yere çakıldı
Trump'un Putin'e yaptığı teklif ortaya çıktı!
Trump'un Putin'e yaptığı teklif ortaya çıktı!
2025, 2026 ve 2027 yılları enflasyon tahmini ne oldu? TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı
2025, 2026 ve 2027 yılları enflasyon tahmini ne oldu? TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı
Sağlık Bakanı duyurdu: Sigarasız şehir olacak!
Sağlık Bakanı duyurdu: Sigarasız şehir olacak!
Mourinho'nun üzerini çizdiği Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
Mourinho'nun üzerini çizdiği Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
Mitsubishi Electric, duvar tipi split klimalara Nagomi serisini ekledi
Mitsubishi Electric, duvar tipi split klimalara Nagomi serisini ekledi
DGS sonuçları açıklandı! İşte 2025 DGS sonuçları sorgulama ekranı
DGS sonuçları açıklandı! İşte 2025 DGS sonuçları sorgulama ekranı
Türkiye Finans'ta üst düzey atama
Türkiye Finans'ta üst düzey atama
Jantsa kimin sahibi Özlem Çerçioğlu'nun eşi Ercan Çerçioğlu kimdir ailesi sanayici
Jantsa kimin sahibi Özlem Çerçioğlu'nun eşi Ercan Çerçioğlu kimdir ailesi sanayici