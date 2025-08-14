Tanju Özcan'ın 'Topuklu Efe topukladı' twiti olay! AK Parti'den o da teklif almış

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti çalımı gündemin ilk sırasında. CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir ara kendisine de 'AK Parti'ye geç' teklifi geldiğini açıkladı. Özcan'ın mazideki bu transferi anlattığı twitinin finali ise Çerçioğlu'yla oldu.

Abone ol

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, attığı Özlem Çerçioğlu twitiyle çok konuşulanlar arasına girdi. CHP'den ihraç edildiği dönemde kendisinin de AK Parti'den transfer teklifi aldığını öne süren Tanju Özcan, "“Topuklu Efe’ lakabı takılanlar gibi zoru görünce topuklamadım." dedi.

İşte Tanju Özcan'ın o twiti:

"Geçen dönem @kilicdarogluk beni Cumhuriyet Halk Partisi’nden ihraç etti. Hemen akabinde hakkımda çok sayıda şikayet oldu. İçişleri Bakanlığı 4 ay süreyle bütün ihalelerimi, iş ve işlemlerimi tek tek inceledi. Sıkı durun… Tam 171 konudan dolayı hakkımda soruşturma izni verdi.

-Ankara’dan birileri AK Parti’ye geç kendini kurtar dediler, abdestimden şüphem yok “İşim olmaz” dedim.

-Tüm suçlamalardan aklandım, yeni CHP yönetimi ile birlikte partiye geri döndüm ve tekrar girdiğim seçimde AKP adayını ikiye, MHP adayını beşe katlayarak seçimleri kazandım.