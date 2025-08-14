BIST 10.940
Edirne'de 34 yıl cezası olan firari hükümlü kıskıvrak yakalandı...

Edirne'de 34 yıl cezası olan firari hükümlü kıskıvrak yakalandı...

Edirne'de hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Edirne'de hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATMIŞTI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "hırsızlık" suçlarından 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M.M'nin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan A.M.M. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

