Edirne'de 34 yıl cezası olan firari hükümlü kıskıvrak yakalandı...

Edirne'de hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.Abone ol
Edirne'de hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATMIŞTI
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "hırsızlık" suçlarından 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M.M'nin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan A.M.M. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.