BIST 10.940
DOLAR 40,78
EURO 47,80
ALTIN 4.398,83
HABER /  SPOR

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 2. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük: Ozan Ergün

16 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kocaelispor-Samsunspor: Zorbay Küçük

21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

21.30 Göztepe-Fenerbahçe: Yasin Kol

17 Ağustos Pazar:

19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe

21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor: Halil Umut Meler

21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor: Cihan Aydın

ÖNCEKİ HABERLER
MSB'den diploma iddialarıyla ilgili flaş açıklama
MSB'den diploma iddialarıyla ilgili flaş açıklama
Edirne'de 34 yıl cezası olan firari hükümlü kıskıvrak yakalandı...
Edirne'de 34 yıl cezası olan firari hükümlü kıskıvrak yakalandı...
4 gün boyunca denize girmek yasaklandı! Hafta sonu planınız varsa dikkat
4 gün boyunca denize girmek yasaklandı! Hafta sonu planınız varsa dikkat
Antalya'da talihsiz olay! Baraj gölüne giren kişi boğuldu
Antalya'da talihsiz olay! Baraj gölüne giren kişi boğuldu
Otostop çektiğine bin pişman oldu, gezgin otomobilde tacize uğradı! O anlar kamerada
Otostop çektiğine bin pişman oldu, gezgin otomobilde tacize uğradı! O anlar kamerada
Arkadaşını öldürüp kendisini ihbar etti! Bakın nerede yakalandı
Arkadaşını öldürüp kendisini ihbar etti! Bakın nerede yakalandı
Tanju Özcan'ın 'Topuklu Efe topukladı' twiti olay! AK Parti'den o da teklif almış
Tanju Özcan'ın 'Topuklu Efe topukladı' twiti olay! AK Parti'den o da teklif almış
İsrail'in Gazze kentini işgal için çağırmayı planladığı yedek asker sayısı ortaya çıktı
İsrail'in Gazze kentini işgal için çağırmayı planladığı yedek asker sayısı ortaya çıktı
7 yaşındaki Alper tatilde hastanelik oldu! Doktor uyardı: Çok ağır sonuçlar olabilir
7 yaşındaki Alper tatilde hastanelik oldu! Doktor uyardı: Çok ağır sonuçlar olabilir
Avukat Rezan Epözdemir'in ifadesi ortaya çıktı: Savcıya 1-2 kez borç para vermiştim
Avukat Rezan Epözdemir'in ifadesi ortaya çıktı: Savcıya 1-2 kez borç para vermiştim
Turkcell'in 2025'in ikinci çeyreğindeki net karı 4,2 milyar lira oldu
Turkcell'in 2025'in ikinci çeyreğindeki net karı 4,2 milyar lira oldu
Özlem Çerçioğlu nereli eşi ve çocukları kimdir? Meğer Kemal Kılıçdaroğlu...
Özlem Çerçioğlu nereli eşi ve çocukları kimdir? Meğer Kemal Kılıçdaroğlu...