Dev et markası konkordato ilan etti!

Bir süredir farklı sektörlerdeki şirketlerden konkordato haberleri gelirken haberlere bir yenisi daha eklendi. Son olarak 3 harfli zincir marketlerin de aralarında olduğu çok sayıda markete ürün tedarik eden Erşan Et'in konkordato ilan ettiği öğrenildi.

Son dönemde pek çok şirketin iflasın eşiğine geldiği ve konkordato ilan ettiğine yönelik haberler geliyordu. Son olarak konkordato ilan eden firmalara bir yenisi ekledi. Çok sayıda markete de ürün tedarik eden et üreticilerinden Erşan Et'in konkordato ilan ettiği öğrenildi.

Bilecik 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ağustos tarihli kararında Erşan Et için 3 ay süreyle geçici mühlet verildiğini açıkladı. 8 Ağustos tarihli geçici mühlet kararı ile 3 kişilik geçici konkordato komiseri görevlendirilmesine karar verildi.

3 ay boyunca yapılacak değerlendirmeler sonrasında firmanın konkordato sürecine dair karar verilecek. Önümüzdeki üç ay boyunca yapılacak değerlendirmeler sonucunda, firmanın konkordato sürecine ilişkin nihai karar verilecek.