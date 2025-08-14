BIST 10.940
DOLAR 40,78
EURO 47,80
ALTIN 4.398,83
HABER /  GÜNCEL

Dev et markası konkordato ilan etti!

Dev et markası konkordato ilan etti!

Bir süredir farklı sektörlerdeki şirketlerden konkordato haberleri gelirken haberlere bir yenisi daha eklendi. Son olarak 3 harfli zincir marketlerin de aralarında olduğu çok sayıda markete ürün tedarik eden Erşan Et'in konkordato ilan ettiği öğrenildi.

Abone ol

Son dönemde pek çok şirketin iflasın eşiğine geldiği ve konkordato ilan ettiğine yönelik haberler geliyordu. Son olarak konkordato ilan eden firmalara bir yenisi ekledi. Çok sayıda markete de ürün tedarik eden et üreticilerinden Erşan Et'in konkordato ilan ettiği öğrenildi.

Bilecik 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ağustos tarihli kararında Erşan Et için 3 ay süreyle geçici mühlet verildiğini açıkladı. 8 Ağustos tarihli geçici mühlet kararı ile 3 kişilik geçici konkordato komiseri görevlendirilmesine karar verildi.

3 ay boyunca yapılacak değerlendirmeler sonrasında firmanın konkordato sürecine dair karar verilecek. Önümüzdeki üç ay boyunca yapılacak değerlendirmeler sonucunda, firmanın konkordato sürecine ilişkin nihai karar verilecek.

et
ÖNCEKİ HABERLER
Osmaniye'den acı haber! Bir orman işçisi daha şehit oldu
Osmaniye'den acı haber! Bir orman işçisi daha şehit oldu
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
MSB'den diploma iddialarıyla ilgili flaş açıklama
MSB'den diploma iddialarıyla ilgili flaş açıklama
Edirne'de 34 yıl cezası olan firari hükümlü kıskıvrak yakalandı...
Edirne'de 34 yıl cezası olan firari hükümlü kıskıvrak yakalandı...
4 gün boyunca denize girmek yasaklandı! Hafta sonu planınız varsa dikkat
4 gün boyunca denize girmek yasaklandı! Hafta sonu planınız varsa dikkat
Antalya'da talihsiz olay! Baraj gölüne giren kişi boğuldu
Antalya'da talihsiz olay! Baraj gölüne giren kişi boğuldu
Otostop çektiğine bin pişman oldu, gezgin otomobilde tacize uğradı! O anlar kamerada
Otostop çektiğine bin pişman oldu, gezgin otomobilde tacize uğradı! O anlar kamerada
Arkadaşını öldürüp kendisini ihbar etti! Bakın nerede yakalandı
Arkadaşını öldürüp kendisini ihbar etti! Bakın nerede yakalandı
Tanju Özcan'ın 'Topuklu Efe topukladı' twiti olay! AK Parti'den o da teklif almış
Tanju Özcan'ın 'Topuklu Efe topukladı' twiti olay! AK Parti'den o da teklif almış
İsrail'in Gazze kentini işgal için çağırmayı planladığı yedek asker sayısı ortaya çıktı
İsrail'in Gazze kentini işgal için çağırmayı planladığı yedek asker sayısı ortaya çıktı
7 yaşındaki Alper tatilde hastanelik oldu! Doktor uyardı: Çok ağır sonuçlar olabilir
7 yaşındaki Alper tatilde hastanelik oldu! Doktor uyardı: Çok ağır sonuçlar olabilir
Avukat Rezan Epözdemir'in ifadesi ortaya çıktı: Savcıya 1-2 kez borç para vermiştim
Avukat Rezan Epözdemir'in ifadesi ortaya çıktı: Savcıya 1-2 kez borç para vermiştim