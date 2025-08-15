BIST 10.825
Arda Turan sinirden çılgına döndü! Rövanş maçına o anlar damga vurdu

Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i penaltı atışları sonucu mağlup eden Panathinaikos oldu. Karşılaşmanın 82.dakikasında ise Donetsk teknik direktörü Arda Turan hakemle girdiği ikili diyalog sonrası kırmızı kart gördü. Arda Turan, gördüğü kırmızı kart sonrası çılgına döndü.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, 0-0 biten ilk maçın rövanşında sahasında Panathinaikos'u ağırladı. Shakhtar Donetsk, Panathinaikos'a seri penaltılar sonucunda elendi.

Maçın 82.dakikasında ise Donetsk teknik direktörü Arda Turan hakemle girdiği ikili diyalog sonrası kırmızı kart gördü. Arda Turan, gördüğü kırmızı kart sonrası çılgına döndü.

Hakem kararı sonrasında saha kenarında kısa süreli gerginlik yaşanırken, Arda Turan'ın tepkisi sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Kırmızı kart kararından sonra daha da sinirlenen Arda Turan hakemin üstüne yürüdü.

Ukrayna ekibinin teknik heyetinde bulunan bir isim Arda Turan'ı güçlükle kontrol etti.

