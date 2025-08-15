BIST 10.837
DOLAR 40,89
EURO 47,81
ALTIN 4.390,13
YEREL

Erzurum'daki yolcu otobüsü kazasının görüntüsü ortaya çıktı

Dün Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza anı ortaya çıktı.

F.O. idaresinde Van'dan İstanbul'a giden 34 PV 8658 plakalı yolcu otobüsü, A.Ş'nin kullandığı 36 SD 578 plakalı traktörle, ilçe merkezi Üç Yol mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle traktörün arkasına bağlı römorktaki arpalar yola döküldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, kaymakamlığın ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İlçemiz Adnan Menderes Mahallesi Üç Yol mevkisinde meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adıyaman'da feci kaza! Yaya hayatını kaybetti: O anlar kamerada
Adıyaman'da feci kaza! Yaya hayatını kaybetti: O anlar kamerada
Arda Turan sinirden çılgına döndü! Rövanş maçına o anlar damga vurdu
Arda Turan sinirden çılgına döndü! Rövanş maçına o anlar damga vurdu
73 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 1695 zanlı yakalandı
73 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 1695 zanlı yakalandı
Zafer Şahin’den Murat Kurum’un köy ziyareti paylaşımı
Zafer Şahin’den Murat Kurum’un köy ziyareti paylaşımı
9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan Çerçioğlu'nu böyle tebrik etti
9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan Çerçioğlu'nu böyle tebrik etti
Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu açıklaması : Saldıranlara hadi ordan diyorum
Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu açıklaması : Saldıranlara hadi ordan diyorum
Özgür Özel ile Özlem Çerçioğlu'nu bu görüntüsü olay oldu 1 ay önce çekilmiş
Özgür Özel ile Özlem Çerçioğlu'nu bu görüntüsü olay oldu 1 ay önce çekilmiş
Otostop çeken gezgin otomobilde tacize uğradı! O anlar kamerada
Otostop çeken gezgin otomobilde tacize uğradı! O anlar kamerada
Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım
CHP Lideri Özgür Özel: AK Parti kuruluş yıldönümü hediyen geliyor
CHP Lideri Özgür Özel: AK Parti kuruluş yıldönümü hediyen geliyor
Ekol TV sordu Özgür Özel Özlem Çerçioğlu sorusunu yanıtladı
Ekol TV sordu Özgür Özel Özlem Çerçioğlu sorusunu yanıtladı
Yılmaz Özdil'in Özlem Çerçioğlu videosu yeniden gündem oldu
Yılmaz Özdil'in Özlem Çerçioğlu videosu yeniden gündem oldu