Vladimir Putin’in üzerinden bombardıman uçağının geçtiği anlar kamerada

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın gerçekleştirdiği buluşma sırasında dikkat çekici anlar yaşandı. İki liderin bulundukları bölgenin üzerinden F-35 savaş uçakları ile B-2 bombardıman uçağı geçti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Alaska eyaletinde bir araya geldi.

Dünyanın merakla beklediği buluşmada iki lider, samimi pozlar vererek el sıkıştı.

F-35 UÇAKLARI VE B-2 BOMBARDIMAN UÇAĞI GEÇİŞ YAPTI

Görüşmenin yapılacağı alana gitmek üzere birlikte yürüdükleri sırada, iki liderin üzerlerinden F-35 savaş uçakları ile stratejik öneme sahip B-2 bombardıman uçağı geçti.

O anlar kameraya yansırken, iki lider de üzerlerinden geçen uçakları izlemek için yukarıya baktı.