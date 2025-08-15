BIST 10.871
DOLAR 40,86
EURO 47,86
ALTIN 4.384,81
DÜNYA

Vladimir Putin’in üzerinden bombardıman uçağının geçtiği anlar kamerada

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın gerçekleştirdiği buluşma sırasında dikkat çekici anlar yaşandı. İki liderin bulundukları bölgenin üzerinden F-35 savaş uçakları ile B-2 bombardıman uçağı geçti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Alaska eyaletinde bir araya geldi.

Dünyanın merakla beklediği buluşmada iki lider, samimi pozlar vererek el sıkıştı.

F-35 UÇAKLARI VE B-2 BOMBARDIMAN UÇAĞI GEÇİŞ YAPTI

Görüşmenin yapılacağı alana gitmek üzere birlikte yürüdükleri sırada, iki liderin üzerlerinden F-35 savaş uçakları ile stratejik öneme sahip B-2 bombardıman uçağı geçti.

O anlar kameraya yansırken, iki lider de üzerlerinden geçen uçakları izlemek için yukarıya baktı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Elazığ'da can pazarı! İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı...
Elazığ'da can pazarı! İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı...
Erzurum'daki yolcu otobüsü kazasının görüntüsü ortaya çıktı
Erzurum'daki yolcu otobüsü kazasının görüntüsü ortaya çıktı
Adıyaman'da feci kaza! Yaya hayatını kaybetti: O anlar kamerada
Adıyaman'da feci kaza! Yaya hayatını kaybetti: O anlar kamerada
Arda Turan sinirden çılgına döndü! Rövanş maçına o anlar damga vurdu
Arda Turan sinirden çılgına döndü! Rövanş maçına o anlar damga vurdu
73 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 1695 zanlı yakalandı
73 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 1695 zanlı yakalandı
Zafer Şahin’den Murat Kurum’un köy ziyareti paylaşımı
Zafer Şahin’den Murat Kurum’un köy ziyareti paylaşımı
9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan Çerçioğlu'nu böyle tebrik etti
9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan Çerçioğlu'nu böyle tebrik etti
Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu açıklaması : Saldıranlara hadi ordan diyorum
Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu açıklaması : Saldıranlara hadi ordan diyorum
Özgür Özel ile Özlem Çerçioğlu'nu bu görüntüsü olay oldu 1 ay önce çekilmiş
Özgür Özel ile Özlem Çerçioğlu'nu bu görüntüsü olay oldu 1 ay önce çekilmiş
Otostop çeken gezgin otomobilde tacize uğradı! O anlar kamerada
Otostop çeken gezgin otomobilde tacize uğradı! O anlar kamerada
Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım
CHP Lideri Özgür Özel: AK Parti kuruluş yıldönümü hediyen geliyor
CHP Lideri Özgür Özel: AK Parti kuruluş yıldönümü hediyen geliyor