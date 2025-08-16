BIST 10.871
YEREL

Antalya'da feci kaza! Tırın dorsesine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Antalya'da tırın dorsesine çarpan otomobildeki 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Antalya-Isparta kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 19 AAZ 235 plakalı otomobil, seyir halindeki 07 GRP 08 plakalı tırın dorsesine arkadan çarpıp, refüje savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ARAÇTAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDILAR

Ekipler, araçta sıkışan sürücü ve 2 yolcuyu güçlükle çıkardı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

