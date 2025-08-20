BIST 11.135
Büyükçekmece'de korkunç olay! Villa inşaatında gömülü ceset bulundu...

Büyükçekmece'de bir villa inşaatında yabancı uyruklu olduğu belirlenen erkek cesedi bulundu.

Kumburgaz Mahallesi'ndeki villa inşaatında dün bir ceset olduğu yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, çalışma başlattı.

ARAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

İnşaat sahasına giden polisler, köpekler ile alanda arama yaptı.

Olay yerine çağrılan kepçeyle belirlenen noktada yapılan kazıda, yabancı uyruklu olduğu belirlenen erkek cesedine ulaşıldı.

Ceset incelemelerin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

KAYIP İHBARINDA BULUNULMUŞ

Bu arada, cesedine ulaşılan kişi için yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan çevre sakini Erdal Doğan, "Dün sabah polis arkadaşlar geldi. Ön tarafı komple kazıdılar, çevreyi komple taradılar. Kepçe ile en son burayı kazıdılar, cesedi sonunda çıkardılar. Erkek olduğu öğrenildi, gömülü halde buldular." diye konuştu.

