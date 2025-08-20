BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,80
ALTIN 4.401,95
DÜNYA

Sapkın şiddet oyunu ölümle bitti! Fransız Raphael Graven ölüm videosu şok etti

46 yaşındaki yayıncı Jean Pormanove (Raphaël Graven takma adıyla), Kick platformunda on iki gün süren canlı yayının ardından hayatını kaybetti. Pormanove, Nice yakınlarındaki Contes'te çekilen ve sayısız aşağılama ve şiddete maruz kaldığı videolarıyla ünlenen ilk Fransız yayıncılardan biriydi.

Fransız fenomenin katıldığı son canlı yayın tam 10 gün sürdü ve bu süre şiddetle geçti. On binlerce internet kullanıcısı ise bu korkunç içeriği canlı olarak seyretti. 

Fantezi şiddetinde öldü
Pormanove'ın son canlı yayınında arkadaşı ve bir kaç kişi daha kılıp değiştirip onu dövüyordu. Bu yayın 296 saat sürdü. 297. saatin sonunda  canlı yayın "JP" ve uyuyan üç arkadaşı "Coudoux", "Naruto" ve "Safine"i gösteriyor.

Ölüm anı da canlı yayınlandı

Dayak sonrasında Pormanove uykusunda derin bir nefes alıp veriyor. Hareketsiz kalmadan önce son bir inilti çıkarıyor. Sonrasında 47 dakika boyunca ölü olarak yatıyor. Şiddet içeriğindeki arkadaşı "Naruto" kırk yedi dakika sonra onu uyandırmak için yüzüne bir şişe su fırlatıyor ve herhangi bir tepki alamayınca canlı yayını kesiyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gazze'de Filistinli genç enkaz altından böyle çıkarıldı
Gazze'de Filistinli genç enkaz altından böyle çıkarıldı
Icardi ile Galatasaral taraftarı arasında tatsız görüntü
Icardi ile Galatasaral taraftarı arasında tatsız görüntü
Halepçe'de orman yangını kontrol altına alındı! İki günlük genel yas ilan edildi...
Halepçe'de orman yangını kontrol altına alındı! İki günlük genel yas ilan edildi...
Büyükçekmece'de otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı
Büyükçekmece'de otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı
21 ilde operasyon! "Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık" sebebiyle 8 şüpheli tutuklandı
21 ilde operasyon! "Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık" sebebiyle 8 şüpheli tutuklandı
İstanbul’da zehir tacirlerine büyük operasyon
İstanbul’da zehir tacirlerine büyük operasyon
Cem Küçük: Hükümet emekli maaşlarına acilen el atmalı
Cem Küçük: Hükümet emekli maaşlarına acilen el atmalı
Özel’den Sındırgı için afet bölgesi ilanı çağrısı
Özel’den Sındırgı için afet bölgesi ilanı çağrısı
Eski CHP Çankaya İlçe Başkanı canlı yayına bağlanıp Mustafa Balbay'ı yalanladı
Eski CHP Çankaya İlçe Başkanı canlı yayına bağlanıp Mustafa Balbay'ı yalanladı
Konya'da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı...
Konya'da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı...
Ferrari ile test sürüşünde kaza yaptı 3 milyon liralık hasar oluştu
Ferrari ile test sürüşünde kaza yaptı 3 milyon liralık hasar oluştu
TBMM önünde araç yangını provokasyonu
TBMM önünde araç yangını provokasyonu