Sapkın şiddet oyunu ölümle bitti! Fransız Raphael Graven ölüm videosu şok etti

46 yaşındaki yayıncı Jean Pormanove (Raphaël Graven takma adıyla), Kick platformunda on iki gün süren canlı yayının ardından hayatını kaybetti. Pormanove, Nice yakınlarındaki Contes'te çekilen ve sayısız aşağılama ve şiddete maruz kaldığı videolarıyla ünlenen ilk Fransız yayıncılardan biriydi.

Fransız fenomenin katıldığı son canlı yayın tam 10 gün sürdü ve bu süre şiddetle geçti. On binlerce internet kullanıcısı ise bu korkunç içeriği canlı olarak seyretti.

Fantezi şiddetinde öldü

Pormanove'ın son canlı yayınında arkadaşı ve bir kaç kişi daha kılıp değiştirip onu dövüyordu. Bu yayın 296 saat sürdü. 297. saatin sonunda canlı yayın "JP" ve uyuyan üç arkadaşı "Coudoux", "Naruto" ve "Safine"i gösteriyor.

Ölüm anı da canlı yayınlandı

Dayak sonrasında Pormanove uykusunda derin bir nefes alıp veriyor. Hareketsiz kalmadan önce son bir inilti çıkarıyor. Sonrasında 47 dakika boyunca ölü olarak yatıyor. Şiddet içeriğindeki arkadaşı "Naruto" kırk yedi dakika sonra onu uyandırmak için yüzüne bir şişe su fırlatıyor ve herhangi bir tepki alamayınca canlı yayını kesiyor.