Gazze'de Filistinli genç enkaz altından böyle çıkarıldı
İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda Derviş ailesine ait evi hedef aldı. Onlarca kişinin öldüğü saldırıda enkaz altında kalan Saca Talal Muhammed böyle çıkarıldı.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları aralıksız sürüyor.
İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda Derviş ailesine ait evi hedef alması sonucunda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Saldırı düzenlenen evin enkazında kalan 23 yaşındaki Saca Talal Muhammed Hamad, arama kurtarma ekibi ve çevredeki Filistinliler tarafından sağ olarak kurtarıldı.