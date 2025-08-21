BIST 11.281
MAGAZİN

Ufuk Bayraktar haraç videosu ortaya çıktı! Haraç istemiş indirim bile yapmış

Dizide kabadayı Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar haraç baskınıyla şoke etti. Beyoğlu'nda bir restorantı basıp 25 bin lira haraç istemiş. Restorant sahibi parayı vermeyince indirim yapıp 10 bin talep etmiş. Ufuk Bayraktar videosu ortaya çıkınca gözaltına alındı.

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’ndaki bir restorandan haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı.

Ekol TV Muhabiri Dilek Yaman Demir’in özel haberine göre Ufuk Bayraktar'ın haraç isteme anları güvenlik kamerasına da yansıdı. 

25 bin lira istedi
İddiaya göre geçtiğimiz hafta 5 kişiyle giderek “haftalık 25 bin lira vereceksin” dedi, dün tekrar gelip talebini 10 bin liraya düşürdü. Görüntülerde bir kişiye tehditler savuran Bayraktar’ın ‘seni vuracağım’ diyerek bağırdığı görüldü. 

