Gaziantep'te 3 araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı...

Gaziantep'te 2 otomobille yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

M.S. yönetimindeki 31 ARE 285 plakalı Hatay-Gaziantep arası yolcu taşıyan minibüs, Gaziantep-Nurdağı karayolunun 30. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen 07 CCK 435 ve 46 DL 182 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 46 DL 182 plakalı otomobilde bulunan 64 yaşındaki Zeynep Demir, hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Kazaya karışan araçlar, ekiplerin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.

