BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,79
ALTIN 4.404,73
MAGAZİN

Esra Dermancıoğlu isyan etti

Sadri Alışık'ın adına verilen Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nin adayları dün açıklandı. Listeye, özel ödüle layık görülen Barış Arduç damgasını vurdu. Oyuncu için, "Layık görülecek başka isim yok muydu?" eleştirileri yapılırken Esra Dermancıoğlu da yıllardır tiyatro ve dizilerde rol almasına rağmen kendisine ödül verilememesine isyan etti.

Türk tiyatro ve sinema dünyasının emekçilerini onurlandıran ve oyunculuk alanında başarılı isimleri ödüllendiren Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri bu yıl 26. kez gerçekleştirilecek.

Sinema alanında bu yıl Ayhan Işık Özel Ödülü'nün oyuncu Barış Arduç'a verilecek olmasına tepki yağdı. Sosyal medyada "O ödüle değer görülecek başka isim yok muydu?" yorumları yapıldı.

Beraber adlı yapımdaki başarısıyla Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü de genç oyuncu Mina Demirtaş'ın oldu.

"SANATÇILARIN ARASINA GİREMİYORUM"

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes yenge' rolü ile hafızalara kazınan oyuncu Esra Dermancıoğlu da ödül alacak kişilerin açıklanmasının ardından Instagram'da yayınladığı videoda "Şimdi Sadri Alışık Ödülleri'ne baktım. Bu Türkiye'de neden ben sanat ve sanatçılar arasına giremiyorum? Almıyorlar. Belli ki performans olarak aşırı düşüğüm. Yani öyle görüyorum, çünkü yıllardır tiyatro ve dizi yapıyorum. Bana, affedersiniz, Hayalet Dayı ile ödül vermişlerdi. Burada bir yanlış olmalı. 'Hayalet Dayı' ile ben nasıl ödül aldım? Kıllı, böyle salak bir karakterle… Arkadaşlar, olmuyor. Türkiye'de sanatçıların arasına giremiyorum. Çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Büyükçekmece'de korkunç olay! Villa inşaatında gömülü ceset bulundu...
Büyükçekmece'de korkunç olay! Villa inşaatında gömülü ceset bulundu...
Sapkın şiddet oyunu ölümle bitti! Fransız Raphael Graven ölüm videosu şok etti
Sapkın şiddet oyunu ölümle bitti! Fransız Raphael Graven ölüm videosu şok etti
Gazze'de Filistinli genç enkaz altından böyle çıkarıldı
Gazze'de Filistinli genç enkaz altından böyle çıkarıldı
Icardi ile Galatasaral taraftarı arasında tatsız görüntü
Icardi ile Galatasaral taraftarı arasında tatsız görüntü
Halepçe'de orman yangını kontrol altına alındı! İki günlük genel yas ilan edildi...
Halepçe'de orman yangını kontrol altına alındı! İki günlük genel yas ilan edildi...
Büyükçekmece'de otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı
Büyükçekmece'de otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı
21 ilde operasyon! "Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık" sebebiyle 8 şüpheli tutuklandı
21 ilde operasyon! "Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık" sebebiyle 8 şüpheli tutuklandı
İstanbul’da zehir tacirlerine büyük operasyon
İstanbul’da zehir tacirlerine büyük operasyon
Cem Küçük: Hükümet emekli maaşlarına acilen el atmalı
Cem Küçük: Hükümet emekli maaşlarına acilen el atmalı
Özel’den Sındırgı için afet bölgesi ilanı çağrısı
Özel’den Sındırgı için afet bölgesi ilanı çağrısı
Eski CHP Çankaya İlçe Başkanı canlı yayına bağlanıp Mustafa Balbay'ı yalanladı
Eski CHP Çankaya İlçe Başkanı canlı yayına bağlanıp Mustafa Balbay'ı yalanladı
Konya'da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı...
Konya'da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı...