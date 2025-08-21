BIST 11.314
Hadi Özışık: Bu zalimlikten kurtulmak için Çerçioğlu kaçtı

Gazeteci Hadi Özışık, tv100’de katıldığı programda Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılışına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunarak, “Bu zalimlikten kurtulmak için Özlem Çerçioğlu kaçtı” dedi.

Gazeteci Hadi Özışık, tv100’de katıldığı programda Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılışına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özışık, Çerçioğlu’nun parti içinde uzun süredir baskı gördüğünü belirterek, “Bu zalimlikten kurtulmak için Özlem Çerçioğlu kaçtı” dedi.

Özışık, Çerçioğlu’nun kendisine şu ifadeleri kullandığını aktardı: “Ben iki bürokratımla birlikte Özgür Özel’e gittim. Kuşadası’ndaki imar meselesiyle ilgili bilgi verdim. Bana iftira atıyor, yalan söylüyor. Benim şahidim var.” 

Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişine ilişkin tartışmalara da değinen Özışık, 'AK' plakalı araçlar için Çerçioğlu’nun kendisine, “Bu araçları üç ay önce aldık, plakaları da o zaman belirlenmişti. AK Parti’ye geçişimle hiçbir ilgisi yok” dediğini söyledi.

