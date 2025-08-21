BIST 11.314
Muğla'da panik! Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava araçlarıyla müdahale edilmeye başlandı. Çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi de karadan müdahale ediyor.
Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

