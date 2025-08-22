Ali Yerlikaya Erzurum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu şehit ailesine teslim etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsmail Çınar'ın ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu takdim etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in ailesini ziyaret etti.

Yerlikaya, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu teslim etti.

Ziyarete ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Yerlikaya, "Baba Süleyman Bey, anne Lütfiye Hanım ve ailesinin tüm fertleriyle bir araya gelip dualar ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan

’ın ifade ettiği gibi; “Şüheda yurdu topraklarımızın her karışı, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Onların emanetlerine sahip çıkmak devletimizin en temel vazifesidir.” Bugün millet olarak, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda tarihi bir sorumluluk üstlenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkarak, milletimizle birlik ve beraberlik içinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.