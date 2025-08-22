BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,12
ALTIN 4.446,41
MAGAZİN

Rapçi Çakal'a konser sonrası silahlı saldırı! Son durumu nasıl, zanlının ilk ifadesine bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'ndeki konserin ardından rap şarkıcısı Emirhan Çakal havalı tüfekle yaralandı. Gözaltına alınan zanlı tutuklanırken ilk ifadesi ortaya çıktı.

Çakal, 33. Ayçiçeği Festivali'nin ilk gününde sahne aldı. Şarkıcı, vinç vasıtasıyla platformdan ineceği sırada havalı tüfekle açılan ateş sonucu bacağına isabet eden saçma ile yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Çakal, tedavisinin ardından taburcu edildi. Şarkıcının yaralandığı olayın faili F.D, Hayrabolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

İfadesinde söyledi

F.D'nin ifadesinde kasıt olmadan ikametinin bahçesinden rastgele havalı tüfeğiyle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Zanlının evinde bir havalı tüfek ile 67 saçma ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hırsız damdan girdi 38 bin lira çalıp kapıdan elini kolunu sallayarak kaçtı
Hırsız damdan girdi 38 bin lira çalıp kapıdan elini kolunu sallayarak kaçtı
Kocaeli'de facia! Duvara çarpıp devrilen otomobildeki 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı...
Kocaeli'de facia! Duvara çarpıp devrilen otomobildeki 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı...
Zengezur Koridoru temel atma töreni! Türkiye -Azerbaycan kesintisiz bağlanacak
Zengezur Koridoru temel atma töreni! Türkiye -Azerbaycan kesintisiz bağlanacak
Ali Yerlikaya Erzurum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu şehit ailesine teslim etti
Ali Yerlikaya Erzurum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu şehit ailesine teslim etti
AK Parti'ye katılan Çerçioğlu konuştu: Özgür Özel doğruyu söylemiyor
AK Parti'ye katılan Çerçioğlu konuştu: Özgür Özel doğruyu söylemiyor
Hadi Özışık: Bu zalimlikten kurtulmak için Çerçioğlu kaçtı
Hadi Özışık: Bu zalimlikten kurtulmak için Çerçioğlu kaçtı
Bakan Yerlikaya paylaştı! Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Yerlikaya paylaştı! Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi
Muğla'da panik! Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Muğla'da panik! Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
İstanbul'da gündüz vakti kadının başına gelene bakın! Yolda yürürken bir anda...
İstanbul'da gündüz vakti kadının başına gelene bakın! Yolda yürürken bir anda...
Ufuk Bayraktar haraç videosu ortaya çıktı! Haraç istemiş indirim bile yapmış
Ufuk Bayraktar haraç videosu ortaya çıktı! Haraç istemiş indirim bile yapmış
Bolu'daki yangına müdahale sürüyor! Mengen-Devrek kara yolu kapatıldı
Bolu'daki yangına müdahale sürüyor! Mengen-Devrek kara yolu kapatıldı
Gaziantep'te 3 araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı...
Gaziantep'te 3 araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı...