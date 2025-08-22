Rapçi Çakal'a konser sonrası silahlı saldırı! Son durumu nasıl, zanlının ilk ifadesine bakın
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'ndeki konserin ardından rap şarkıcısı Emirhan Çakal havalı tüfekle yaralandı. Gözaltına alınan zanlı tutuklanırken ilk ifadesi ortaya çıktı.
Çakal, 33. Ayçiçeği Festivali'nin ilk gününde sahne aldı. Şarkıcı, vinç vasıtasıyla platformdan ineceği sırada havalı tüfekle açılan ateş sonucu bacağına isabet eden saçma ile yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Çakal, tedavisinin ardından taburcu edildi. Şarkıcının yaralandığı olayın faili F.D, Hayrabolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
İfadesinde söyledi
F.D'nin ifadesinde kasıt olmadan ikametinin bahçesinden rastgele havalı tüfeğiyle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
Zanlının evinde bir havalı tüfek ile 67 saçma ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.