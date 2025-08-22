Kocaeli'de facia! Duvara çarpıp devrilen otomobildeki 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı...
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yol kenarındaki duvara çarparak devrilen otomobildeki kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.
M.N. idaresindeki 41 RR 275 plakalı otomobil, Babaköy Mahallesi sapağında yol kenarındaki duvara çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücünün eşi Z.N, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.
Kazada yaralanan çift, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YARALI EŞ KURTARILAMADI
Yaralılardan Z.N. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.