İzmir Körfezi perişan halde! Balık ölümleri yeniden başladı

Geçen yıl kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'ndeki Turan Sahili'ne çok sayıda balık ölüsü vurdu.

İzmir Körfezi'nin uzun yıllara dayanan kirlilik sorunu çözülemiyor. Bu kapsamda Körfez'de balık ölümleri baş gösterdi. İzmir Körfezi'nde ölü balık sayısı gün geçtikçe çoğalarak artıyor.

KÖTÜ KOKU YAYILIYOR

Yüz binlerce balık ölü olarak kıyaya vururken, kentteki ağır koku da kendisini hissettiriyor.

Özellikle Karşıyaka ve Bayraklı sahillerinde ölü balıklar nedeniyle oluşan kötü koku, vatandaşları ev ve iş yerlerinin pencerelerini açamaz hale getirdi.

BALIK ÖLÜLERİ TEKRAR GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Denizin renginin yeşil ve kahverengiye döndüğü körfezde ölen balıklar, Bayraklı ilçesi kıyısında görüldü.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Konuyla ilgili inceleme başlatan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğin gözlendiği bölgede su ve balıklardan numune aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ölü balıkları topladı.

"VATANDAŞLAR BU KOKUYU HAK ETMİYOR"

Bölgedeki bir inşaatta çalışan Özhan Gökçer, 2 gündür kokunun başladığını, bugün de ölü balıkları gördüklerini söyledi.

Gökçer, "Geçen sene gibi belki büyük balıklar da ölebilir. Kim yetkiliyse çözüm bulmasını bekliyoruz. Yakışmıyor bu şehre. Güzelim şehir, vatandaşlar bu kokuyu hak etmiyoruz. Canlılar da bunu hak etmiyor." dedi.

İZMİR AYNI KADERİ YAŞIYOR

Kentte geçen yıl 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için çalışmalar yürütülmüştü.