BIST 11.478
DOLAR 40,99
EURO 47,63
ALTIN 4.439,89
GÜNCEL

Kuran-ı Kerim’e hakaret eden ve öz kızına tacizde bulunan şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuran-ı Kerim’e hakaretlerde bulunan ve 9 yaşındaki öz kızına parklarda cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden şahsın yakalandığını duyurdu.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde , Kuran-ı Kerim'e hakaretlerde bulunan ve öz kızına cinsel tacizde bulunan şahısla ilgili harekete geçildi. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şahsın yakalandığını duyurdu. 

Toplumun güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceklerini söyleyen Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"KUTSAL KİTABA AĞIR HAKARETLER VE KENDİ ÖZ KIZINA TACİZ"

Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır.

"ANKARA'DA YAKALANMIŞTIR"

Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara’da yakalanmıştır.

Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Pilotları çiftçi kurtardı
Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Pilotları çiftçi kurtardı
AK Parti'den "Zafer Haftası" dolayısıyla videolu paylaşım
AK Parti'den "Zafer Haftası" dolayısıyla videolu paylaşım
Şanlıurfa'da kahreden anlar! Minik Ali'ye otomobil çarptı
Şanlıurfa'da kahreden anlar! Minik Ali'ye otomobil çarptı
Altın fiyatları daha da düşer mi İslam Memiş gümüşe dikkat çekti
Altın fiyatları daha da düşer mi İslam Memiş gümüşe dikkat çekti
Hastane enkazından yaralı çıkaranlar füzeyle böyle vuruldu katliam görüntüsü kamerada
Hastane enkazından yaralı çıkaranlar füzeyle böyle vuruldu katliam görüntüsü kamerada
6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon
6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon
İstanbul Boğazı’nda mavi vatan geçit töreni
İstanbul Boğazı’nda mavi vatan geçit töreni
Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı
Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı
Edirne'de zehir tacirlerine operasyon! 26 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de zehir tacirlerine operasyon! 26 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
Resmen suç makinası çıktı! 17 farklı suçtan aranan şahış kıskıvrak yakalandı
Resmen suç makinası çıktı! 17 farklı suçtan aranan şahış kıskıvrak yakalandı
Şanlıurfa resmen kaynadı! Termometreler 55 dereyi gösterdi...
Şanlıurfa resmen kaynadı! Termometreler 55 dereyi gösterdi...