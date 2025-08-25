Kuran-ı Kerim’e hakaret eden ve öz kızına tacizde bulunan şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuran-ı Kerim’e hakaretlerde bulunan ve 9 yaşındaki öz kızına parklarda cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden şahsın yakalandığını duyurdu.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde , Kuran-ı Kerim'e hakaretlerde bulunan ve öz kızına cinsel tacizde bulunan şahısla ilgili harekete geçildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şahsın yakalandığını duyurdu.

Toplumun güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceklerini söyleyen Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"KUTSAL KİTABA AĞIR HAKARETLER VE KENDİ ÖZ KIZINA TACİZ"

Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır.

"ANKARA'DA YAKALANMIŞTIR"

Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara’da yakalanmıştır.

Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz.