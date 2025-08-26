Ankara'da trafikte sürücüye bıçak ve kılıçlarla saldıran 4 kişi yakalandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafikte yaşanan tartışmanın ardından otomobilin önünü kesen 4 kişi, bıçak ve kılıçlarla sürücüye saldırdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde meydana geldi. Trafikte yaşanan tartışmanın ardından sürücülerden biri, diğer otomobilin önünü kesti. Araçtan inen 2’sinin elinde kılıç, birinde ise bıçak olan 4 kişi tartıştıkları sürücüye saldırdı. Ellerinde bıçak ve kılıçlarla aracından sürücüye tehditler savuran şüphelilerden 2’si tekrar otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı

Bakan Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntülerin sosyal medyada yer aldığını anımsattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin, İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz."