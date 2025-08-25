Göle Belediye Başkanı Budak CHP'den istifa etti

Ardahan’ın Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Sadece ağustos ayında CHP'den istifa eden başkan sayısı 5'e yükselmiş oldu. Gökhan Budak, AK PARTİ'ye geçeceği iddialarına ilişkin de açıklama yaptı.

Gökhan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Göle Belediye Başkanı seçilmişti.

İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Budak, "Bu kararın tek ve çıkarsız sebebi, Göle’ye olan bağlılığım ve halkıma daha özgür, daha etkili hizmet etme arzumdur" ifadelerini kullandı.

Budak'ın istifası, kamuoyunda ve yerel siyasette yankı uyandırdı. Sadece ağustos ayında CHP'den istifa eden başkan sayısı 5'e yükselmiş oldu.

AK PARTİ'YE GEÇECEK Mİ?



İstifanın ardından Budak'ın AK PARTİ'ye geçeceği söylentileri ortaya atıldı.

TV100'e konuşan Budak, şu an bağımsız olduğunu ve bir süre bağımsız olarak kalacağını söyledi.

Belediye başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben şu anda bağımsızım; bağımsız olarak kalacağım ama ben Göle halkına istişare etmeden de bir şey yapmak istemiyorum. Çoğunluk kimden yanaysa ben onlarla beraber hareket edeceğim.

Ben partimi satmadım. Şu güne kadar ağzımdan 'Ben AK Parti'ye geçiyorum' diye bir cümle çıkmadı. Ben bir süre bağımsız kalacağım dedim.

Ama bağımsız kaldığım sürede Göle halkımız ile görüşeceğim bana ne emir buyururlarsa onu yapmak zorundayım" dedi.

Gökhan Budak, sözlü ve yazılı 'yatırım' isteklerine yanıt verilmediğini savunarak "Türkiye Belediyeler Birliği ve her gittiğim belediyeden eli boş döndüm" dedi.

"BUGÜN İTİBARIYLA CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NDEN RESMİ OLARAK İSTİFA ETMİŞ BULUNUYORUM"

Budak, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Bugün sizlerle önemli bir kararı paylaşmak üzere buradayım. Öncelikle, bana güvenerek oylarını emanet eden başta Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine ve tüm Göle halkına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güven, benim için sadece bir sorumluluk değil; aynı zamanda halkıma duyduğum sevdanın en somut göstergesidir. Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden resmi olarak istifa etmiş bulunuyorum. Bu kararın tek ve çıkarsız sebebi, Göle’ye olan bağlılığım ve halkıma daha özgür, daha etkili hizmet etme arzumdur. Ben Göle’yi siyasetin üstünde görüyorum. Çünkü bu makamı bana veren, herhangi bir parti değil; halkın iradesidir. Hizmet ederken A Partisi B Partisi diye ayrım yapmam, benim hizmet anlayışıma ters düşmektedir.

"YOLUMUZA BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEĞİM"

Göle halkının menfaatini her türlü siyasi hesaplaşmanın üstünde tutmak, benim en temel ilkem olmuştur. Bu yüzden diyorum ki: Benim partim Göle’dir. Hiçbir siyasi irade, Göle halkının iradesinden üstün değildir. Bu topraklara hizmet etmek için geldim, koltuk sevdası için değil. Hizmetsiz bir Göle’yi ardımda bırakmak, vicdanıma sığmazdı. Bugün yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Bu yol, yine halkımla birlikte, yine Göle için olacak. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Çünkü Göle, sadece bir ilçe değil; bir duruştur, bir ruhtur, bir sevdadır. Yolumuza bağımsız olarak devam edeceğim.”