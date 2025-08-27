TV100 canlı yayınındayken gazeteciye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen mesaj

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kaçmak olmaz' diyerek CHP'nin başına döneceği iddia edilmişti. TV100 ekranlarında 'Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar' denilerek bu söylenti yayınlanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu iddia olay olunca TV100 kanalının canlı yayınında yer alan gazeteci Gürbüz Evren'in cebine mesajlar attı. 'kaçmak olmaz' iddiası için bir şey demedi sadece 'bana yakın kaynak yok' dedi. İddiasına göre de yıpratılmak istendiği için bunlar uydurulmuş bilgiler.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, tv100 ekranlarında gazeteci Gürbüz Evren aracılığıyla yaptığı açıklamada, kendi sosyal medya hesapları dışında dile getirilen yorum ve iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Gazeteci Gürbüz Evren tv100 ekranlarında Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştı. Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

BANA YAKIN DEĞİL

-Bana yakın kaynaklar konusu diye bir şey yok. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ben sosyal medya üzerinden tüm görüşlerimi aktarıyorum. Herkes sosyal medyaya bakıp oradan yaptığım açıklamalara itibar etsinler.

İTİBAR ETMEYİN

- Onun dışındaki haberlere, görüşlere, yorumlara itibar etmesinler. Kurultay davası yaklaştıkça, bu tarih öncesinde bana yönelik bu tür eleştirilerin yapılacağından şüphem yoktu. Paylaşmadığım hiçbir şeye itibar etmeyin.

BENİ YIPRATMAK İSTİYORLAR

-Bana yakın kaynak yok. Böylelikle beni yıpratmak isteyen çevrelere malzeme verilmek isteniyor. Bana sormadan, benden duymadan bu tür haberlere kimse itibar etmesin.