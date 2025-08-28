Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti.
Türkiye, gençlere Mavi Vatan'ı anlatmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan Programı'na katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleşen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'milli savunma sanayii' vurgusunda bulundu.
Program kapsamında, milli uçak gemisinin test rampasının son modül kaynağını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.