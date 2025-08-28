BIST 11.369
DOLAR 41,02
EURO 48,09
ALTIN 4.508,90
GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti.

Türkiye, gençlere Mavi Vatan'ı anlatmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan Programı'na katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleşen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'milli savunma sanayii' vurgusunda bulundu.


Program kapsamında, milli uçak gemisinin test rampasının son modül kaynağını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tır gişelere ve jandarma aracına çarptı! Çekmeköy'deki kaza böyle görüntülendi
Tır gişelere ve jandarma aracına çarptı! Çekmeköy'deki kaza böyle görüntülendi
Mide fıtığı ameliyatı sonrası fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Mide fıtığı ameliyatı sonrası fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Sinop'ta balıkçılar heyecanlı! "Vira bismillah" demek için gün sayıyorlar...
Sinop'ta balıkçılar heyecanlı! "Vira bismillah" demek için gün sayıyorlar...
Diyarbakır'da çocuğu zorla götürmeye çalışan şüpheliye esnafın müdahalesi kamerada
Diyarbakır'da çocuğu zorla götürmeye çalışan şüpheliye esnafın müdahalesi kamerada
Fethullah Gülen ölünce gizli arşivine girdiler! Nedim Şener paylaştı ifşa edilen isimler
Fethullah Gülen ölünce gizli arşivine girdiler! Nedim Şener paylaştı ifşa edilen isimler
Çekmeköy'de kanlı infaz! Spor kulübü başkanı başından vuruldu
Çekmeköy'de kanlı infaz! Spor kulübü başkanı başından vuruldu
Şişli'de inşa ediliyor, 550 bin kişi kalabilecek! Emrullah Turanlı sığınakla ilgili bilgi verdi
Şişli'de inşa ediliyor, 550 bin kişi kalabilecek! Emrullah Turanlı sığınakla ilgili bilgi verdi
İstanbul'daki operasyonlarda 847 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul'daki operasyonlarda 847 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
Robotik cerrahi baş boyun tümörleri ve uyku apnesinde etkili oluyor
Robotik cerrahi baş boyun tümörleri ve uyku apnesinde etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mezuniyet töreninde güçlü mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mezuniyet töreninde güçlü mesajlar
Sivas'ta facia! Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü...
Sivas'ta facia! Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü...
TV100 canlı yayınındayken gazeteciye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen mesaj
TV100 canlı yayınındayken gazeteciye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen mesaj