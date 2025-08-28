Tır gişelere ve jandarma aracına çarptı! Çekmeköy'deki kaza böyle görüntülendi

Çekmeköy'de bir tır önce gişelere sonra jandarma aracına çarptı. Kazada 2'si jandarma 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kuzey Marmara Yolu Hüseyinli Gişeleri'nde, henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 41 R 0817 plakalı tır, gişelerde önce bariyerlere, sonra da görevli jandarma aracı ile bu sırada işlem yaptıran bir sürücüye çarptı​​​​​​​.

Jandarma aracı kazanın etkisiyle sürüklenip, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si jandarma 5 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken gişelerdeki araç geçişi kontrollü sağlandı.

Tır ile jandarma aracı çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

Olay yerine gelen Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Türkay, kaza hakkında bilgi alıp incelemelerde bulundu.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde tırın, gişelere girerken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması, jandarmanın uygulama noktasına yönelmesi ve ekip aracına çarpması yer aldı.