Fethullah Gülen ölünce gizli arşivine girdiler! Nedim Şener paylaştı ifşa edilen isimler

Fethullah Gülen öldükten sonra gizli dosyalarının olduğu odasına girildi. O anları da kayda alan FETÖ'cüler bunları yayınlamaya başladı. İlk yayınladıkları videoda 'önemli şahsiyetler' ile 'siyasetçi mektupları' dosyaları vardı. Dosyadan da Abdullah Gül'ün yazdığı mektubu seçip okudular.

Gazeteci Nedim Şener'in paylaştığı Fethullah Gülen'in gizli arşiv videosu hayli dikkat çekici. Videoda Gülen'in ölümünün ardından gizli arşivinde kayda alınan dosyalar var. Bu dosyaların biri 'önemli şahsiyetlere' ait. FETÖ'cüler o dosyadan ünlü psikolog Nevzat Tarhan ve İslami yazar Emine Şenlikoğlu'na ait olan mektupları özellikle gösteriyorlar. Dosyada yer alan diğer isimleri ise zikretmiyorlar.

GÜLEN'E MEKTUP YAZAN SİYASETÇİLER

Fethullah Gülen'in arşivindeki bir diğer dosya da siyasetçilerden gelen mektuplara ilişkin. Bu siyasetçilerin başında da Abdullah Gül yer alıyor... FETÖ'cüler Gül'den gelen bu mektubu okuyarak video kaydına aldılar.

Abdullah Gül'ün Gülen'e gönderdiği mektup 2012 yılına ait. Gül, hastalığında kendisiyle ilgilenip dua eden Fethullah Gülen'e bunun için teşekkür ediyor.

Gülen'in gizli arşivinde yıllara göre siyasetçilerden gelen mektuplar ve mesajlar dosyalanmış. Raftaki yurt dışından gelenler dosyası da dikkat çekiyor.

MEKTUPLARI İFŞA EDİYORLAR

Nedim Şener X hesabından FETÖ'cülerin çektiği videoyu şu satırlarla paylaştı:

-FETÖ elebaşı ölünce, karargahtaki grup ve medyacıları odasına girip arşive dalmışlar. Pensilvanya’daki suç yuvasına girip çıkanı, mektup gönderenleri de arşivlemişler.