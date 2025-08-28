BIST 11.446
Çekmeköy'de kanlı infaz! Spor kulübü başkanı başından vuruldu

İstanbul Çekmeköy'de bir kafede otururken silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Meriç'in infaz edildiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Ekol TV muhabiri Gamze Şimşek'in özael haberine göre; Çekmeköy’de geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında dehşet veren bir olay yaşandı. Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’ta bir kafede arkadaşıyla yemek yiyen Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı sonucunda ağır yaralanan Meriç, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

