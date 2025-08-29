Libya'dan geldi, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu

Yüzündeki tümörle mücadele eden Libyalı Wail Shangair, ülkesi ve Tunus'taki üç sonuçsuz ameliyatın ardından umudunu Türkiye'de buldu. Prof. Dr. Tolga Kandoğan'ın başarılı operasyonuyla tümöründen kurtulan Shangair, sağlığına yeniden kavuştu.

41 yaşındaki Libyalı Wail Mohamed Sulaiman Shangair için her şey yüzündeki anomali, asimetri, görme bozukluğu ve dinmeyen göz akıntısıyla başladı; başında iyi huylu bir tümör taşıdığını öğrendi. Şikayetleri zamanla artınca Shangair, ülkesi Libya ve komşu Tunus’ta şifa aradı, üç ameliyat geçirdi ancak sağlığına bir türlü kavuşamadı. Umudunu yitirmeyerek Türkiye’ye yönelen hasta, Medipol Sağlık Grubu’ndan Prof. Dr. Tolga Kandoğan ile tanıştı. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Kandoğan'ın başarılı operasyonuyla tümörden tamamen arınan Shangair, nihayet sağlığına kavuştu.

YÜZDE ANOMALİ VE GÖRME KAYBI İLE BAŞVURDU

Prof. Dr. Tolga Kandoğan, hastanın yüzünde anomali, asimetri, görme bozukluğu ve gözde akıntı şikayetleriyle kliniğe başvurduğunu belirterek, “Yaptığımız değerlendirme sonucunda çekilen tomografi ve MR görüntülemelerinde, yüz kemiklerini tutan ve burun deliklerini kapatan iyi huylu bir tümör tespit ettik. Bu tümör, gözün arkasına kadar ilerleyerek göz sinirine ve göz kaslarına baskı yapıyor, dolayısıyla hastanın görme fonksiyonlarını ciddi şekilde etkiliyordu” dedi. Prof. Dr. Kandoğan, yapılan tetkiklerde hastanın görme oranının 10 üzerinden 4 olarak ölçüldüğünü belirterek, “Bu durum tedavi edilmezse görme kaybı tamamen gerçekleşebilir ve tümör beyin yapısına doğru ilerleyerek daha ciddi sonuçlar doğurabilirdi” diye konuştu.

TÜMÖR BAŞARIYLA ÇIKARILDI



Zorlu operasyonun detaylarına değinen Prof. Dr. Kandoğan, “Göz sinirine ve kaslarına yapışık olan tümörü çıkarırken çok dikkatli ve hassas çalışmak zorundaydık. Hem burun deliklerini kapatan hem de göz arkasına baskı yapan bu tümörün temizlenmesiyle birlikte hastanın hem solunum hem de görme fonksiyonları düzeldi” ifadelerini kullandı. Ameliyat sonrası hastanın burun deliklerinin açıldığını ve göz hareketlerinin normale döndüğünü belirten Kandoğan, “Artık hasta rahatça nefes alabiliyor ve görme keskinliği önemli ölçüde iyileşti” dedi.

DÜZENLİ KONTROLLER YAPILACAK

Ameliyatın ardından hastanın iyileşme sürecinin dikkatle takip edileceğini vurgulayan Prof. Dr. Kandoğan, “Hastamızın sağlık durumu şu anda iyi. Ancak bu tür tümörlerin tekrarlama riski bulunduğu için yıllık periyodik kontrollerle süreci yakından izleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“AMELİYATTAN ÖNCE GÖZÜM YERİNDEN ÇIKACAK GİBİYDİ”

Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan Shangair, yaşadığı zorlu süreci şöyle anlattı: “41 yaşındayım, Libya’dan geldim. Hastalığım 2021 yılında başladı. Libya’da iki, Tunus’ta bir ameliyat geçirdim ama istediğim sonucu alamadım. Türkiye’ye gelerek Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde ameliyat oldum. Ameliyattan önce gözüm yerinden çıkacak gibi hissediyordum. Şimdi ise çok daha rahatım ve sağlığıma kavuştuğuma inanıyorum.”Shangair, başarılı operasyonun ardından sağlığını geri kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Artık hem rahat nefes alabiliyorum hem de daha iyi görebiliyorum. Türkiye’ye gelerek doğru kararı vermişim” dedi.