BIST 11.370
DOLAR 41,15
EURO 48,05
ALTIN 4.508,14
YEREL

Samsun'da yolcu otobüsünün çarptığı 2 kişi öldü! Kaza anı videosu şaşırttı

SAMSUN Terme ilçesinde yolcu otobüsü, yolun kenarında kamyonete branda çekmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Otobüsün çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti, otobüs şoförü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza anı yolcu otobüsünün kamerasınca kaydedildi.

Kaza 25 Ağustos tarihinde meydana geldi. Samsun'dan Terme istikametine seyir halinde olan M.H.O. idaresindeki 53 RT 111 plakalı Sahil Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Ordu-Samsun kara yolu Gündoğdu mevkisinde kontrolden çıkarak, yolun kenarındaki 55 ADU 207 plakalı açık kasa kamyonete branda çekmeye çalışan A.Y. (47) ile M.Y'ye (71) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 kişi öldü, sürücü tutuklandı

Yaralılar müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü M.H.O. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, kaza anı yolcu otobüsünün kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yol kenarında kamyonete branda çekmeye çalışan A.Y. (47) ile M.Y'ye yolcu otobüsünün çarpması yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tekirdağ'da kuraklık dehşete düşürdü! Su seviyesi düşünce...
Tekirdağ'da kuraklık dehşete düşürdü! Su seviyesi düşünce...
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Meriç'i silahla öldüren zanlı Edirne'de yakalandı
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Meriç'i silahla öldüren zanlı Edirne'de yakalandı
Libya'dan geldi, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu
Libya'dan geldi, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu
Beyoğlu'nda apartmanda patlama! Çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda apartmanda patlama! Çıkan yangın söndürüldü
Almanya'da Gazze protestosuna polisten sert müdahale
Almanya'da Gazze protestosuna polisten sert müdahale
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
Tır gişelere ve jandarma aracına çarptı! Çekmeköy'deki kaza böyle görüntülendi
Tır gişelere ve jandarma aracına çarptı! Çekmeköy'deki kaza böyle görüntülendi
Mide fıtığı ameliyatı sonrası fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Mide fıtığı ameliyatı sonrası fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Sinop'ta balıkçılar heyecanlı! "Vira bismillah" demek için gün sayıyorlar...
Sinop'ta balıkçılar heyecanlı! "Vira bismillah" demek için gün sayıyorlar...
Diyarbakır'da çocuğu zorla götürmeye çalışan şüpheliye esnafın müdahalesi kamerada
Diyarbakır'da çocuğu zorla götürmeye çalışan şüpheliye esnafın müdahalesi kamerada
Fethullah Gülen ölünce gizli arşivine girdiler! Nedim Şener paylaştı ifşa edilen isimler
Fethullah Gülen ölünce gizli arşivine girdiler! Nedim Şener paylaştı ifşa edilen isimler