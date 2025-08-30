Antalya Belek Üniversitesi'nin 30 Ağustos videosu rekor beğeni aldı

Antalya Belek Üniversitesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı etkileyici görsellerin yer aldığı video, büyük ilgi gördü.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından biri oldu.

Esaretten bağımsızlığa uzanan yolun kilit noktasına ilişkin anlamlı paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Altın harflerle destanın yazıldığı günün yıl dönümünde Antalya Belek Üniversitesi, müthiş bir video paylaştı.

Yapay zekayla desteklenen görüntülerde savaşa katılan bir askerin hatıralarına yer veriliyor. Video, sosyal medyada rekor beğeni aldı.