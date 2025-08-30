BIST 11.288
DOLAR 41,14
EURO 48,08
ALTIN 4.561,39
GÜNCEL

İlahiyatçı Emine Yücel başörtüsünü çıkardı: Bu tepkisel bir eylem

“Sokak köpeklerinin toplatılması ile ilgili yasayı" gerekçe göstererek başörtüsünü çıkaran İlahiyatçı Emine Yücel, "Bu eylemi geçen yıl yapmak istemiştim fakat büyük bir miting hazırlanamadı. Bone kullanarak bir yenilenme yapmıştım. Bugün de artık tamamen bırakıyorum." sözleri ile gündem oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son cuma hutbesinde, kısa ve şeffaf kıyafetlerin Allah’ın örtünme emrini ihlal ettiği ve 'giyinik çıplaklık' olarak tanımlandığı ifadeleri kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve Berrin Sönmez de bu hutbeye tepki olarak başörtüsünü çıkarma kararı almıştı. 

