BIST 11.288
DOLAR 41,14
EURO 48,08
ALTIN 4.561,39
YEREL

Sakarya'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, yanında bulunan çocuk yaralandı.

İddiaya göre, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi 819 Sokak'ta yürüyen Ömer A'ya (35), plakası henüz öğrenilemeyen otomobilden inen kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda, Ömer A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, yanında bulunan 4 yaşındaki M.Ö.K'ye seken kurşun isabet etti.

Saldırgan, kendisini bekleyen kişilerin bulunduğu otomobile binerek olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ömer A, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hafif yaralanan M.Ö.K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilden inen 2 kişiden elinde tabanca olan şüphelinin, sokakta yürüyen Ömer A'ya arkasından yaklaşıp ateş ettiği, ardından otomobile bindikleri anlar yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İlahiyatçı Emine Yücel başörtüsünü çıkardı: Bu tepkisel bir eylem
İlahiyatçı Emine Yücel başörtüsünü çıkardı: Bu tepkisel bir eylem
Antalya Belek Üniversitesi'nin 30 Ağustos videosu rekor beğeni aldı
Antalya Belek Üniversitesi'nin 30 Ağustos videosu rekor beğeni aldı
Nevşin Mengü'nün çıkışı muhalifleri çıldırttı! Kendi mahallesi linç etti
Nevşin Mengü'nün çıkışı muhalifleri çıldırttı! Kendi mahallesi linç etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan hediyesiyle fotoğraf çektirdi, o anlar Cüneyt Özdemir'i güldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan hediyesiyle fotoğraf çektirdi, o anlar Cüneyt Özdemir'i güldürdü
Samsun'da yolcu otobüsünün çarptığı 2 kişi öldü! Kaza anı videosu şaşırttı
Samsun'da yolcu otobüsünün çarptığı 2 kişi öldü! Kaza anı videosu şaşırttı
Tekirdağ'da kuraklık dehşete düşürdü! Su seviyesi düşünce...
Tekirdağ'da kuraklık dehşete düşürdü! Su seviyesi düşünce...
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Meriç'i silahla öldüren zanlı Edirne'de yakalandı
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Meriç'i silahla öldüren zanlı Edirne'de yakalandı
Libya'dan geldi, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu
Libya'dan geldi, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu
Beyoğlu'nda apartmanda patlama! Çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda apartmanda patlama! Çıkan yangın söndürüldü
Almanya'da Gazze protestosuna polisten sert müdahale
Almanya'da Gazze protestosuna polisten sert müdahale
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti