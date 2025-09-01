BIST 11.301
Tuğçe Kandemir'e nazar değdi! Ayakabısı elbisesine takılınca...

Şarkıcı Tuğçe Kandemir, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sevenleriyle buluştu. Kandemir, sahneye çıkarken talihsiz bir kaza yaşadı.

"Seni Öptüğüm Sokak", "Yanlış", "Ne Güzel Yaratmış", "Kalbim Kırgın" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Tuğçe Kandemir, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında hayranlarının karşısına çıktı.

TOPUĞU ELBİSESİNE TAKILDI

Ünlü şarkıcı, ayakkabısının topuğu elbisesine takılınca sahneye çıkarken yere düştü.

Görevlilerin yardımıyla ayağa kalkan Kandemir, ilk şarkısını söylemeye başladı.

ESPRİ YAPTI

Ünlü şarkıcı "Sağlam geldim değil mi?" diyerek espri yapınca, alandaki kalabalık kahkahalara boğuldu.

29 yaşındaki  Tuğçe Kandemir'in sahnedeki bu doğal tavrı, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Öte yandan 2023 yılından beri Abdullah Karatay ile mutlu bir evliliği olan Tuğçe Kandemir, 2024'te ilk kez anne olmuştu. Ünlü çift, oğullarına Demir adını vermişti.

