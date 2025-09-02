Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’ın iddialarına yanıt

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bir televizyon kanalına bağlanarak Mansur Yavaş’ın “ifade vermedi” iddialarına yanıt verdi. Gökçek, bugüne kadar 21 konuda soruşturma geçirip ifadesini verdiğini, hepsinden takipsizlik aldığını ve ifade vermediği hiçbir dosya bulunmadığını belirterek Yavaş’ın iddialarını reddetti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Eski ABB Başkanı Melih Gökçek dönemine ait 100 soruşturma dosyasını savcılığa verdiklerini ama Gökçek'in ifadeye çağrılmadığını iddia etmişti. Eski ABB Başkanı Melih Gökçek, tv100’de yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına bağlanarak Yavaş'ın iddialarına yanıt verdi.

MELİH GÖKÇEK’TEN MANSUR YAVAŞ’IN İDDİALARINA YANIT

Gökçek açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Hiçbir konuda soruşturma vermediğim konusu Mansur Yavaş tarafından ısrarla ifade edildi. İfade vermediğim söylendi. Bende bu konu hakkında sosyal medyadan açıklama yaptım. Ama hiçbir şekilde siyasiler bu açıklamaları okumuyor.

“21 KONUDA SORUŞTURMA GEÇİRDİM”

Ben bugüne kadar 21 konuda soruşturma geçirdim ve bunlar hakkında tek tek ifademi verdim. Bir kısmını İçişleri Bakanlığı’na verdim bir kısmını savcılığa verdim ve hepsinden de takipsizlik aldım.

“BENİM İFADE VERMEDİĞİM BİR KONU YOK”

Arkasından Mansur Yavaş gerek Danıştay’a gerekse de bir üst mahkemeye itiraz etmek suretiyle soruşturma açıklaması konusunda ısrarcı oldu. Bana takipsizlik verilmesi konusu kararı çıktı yani ben doğrudan doğruya aklandım. Arkasından 4 soruşturma daha geldi. İçişleri Bakanlığı müfettişliğinin önüne gidip fotoğraf çekilip sosyal medya hesabımdan yayınladım. Yani benim ifade vermediğim bir konu yok.

“BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?”

Mansur Yavaş ‘Ben 109 konuda benim hakkımda şikâyette bulunuldu bunun 101’inden takipsizlik aldım’ dedi. Mansur Yavaş 101 konuda takipsizlik alırsa adalet, Melih Gökçek 101 konuda takipsizlik alırsa ‘hayır burada herhangi bir konuda görüşme yapılmadı’ deniyor. Böyle bir şey olabilir mi? bunun mantığı var mı?

“YAVAŞ’IN BUGÜNE KADAR İFADE VERDİĞİNİ DUYMADIM”

Şu anda Mansur Yavaş hakkında 30 tane soruşturma açılması için ben arkadaşlarım ile beraber dilekçe verdik. Ayrıca 11 tanede AK Parti grubu verdi. Bunun 40 tanesi bekliyor. Ve ben Mansur Yavaş’ın bugüne kadar ifade verdiğini duymadım.