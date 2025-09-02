BIST 11.275
Oyuncu Burcu Binici yayında bayıldı

Oyuncu Burcu binici, katıldığı canlı yayında konuştuğu esnada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, rahatsızlığını da paylaştı.

Ünlü oyuncu Burcu Binici katıldığı canlı yayın programında sevenlerini korkuttu.

Cnbc-e'de yayınlanan bir programa konuk olarak katılan Binici canlı yayın sırasında aniden fenalaşarak bayıldı.

Korkutan anlarda programın sunucusu Melis Hazal Karagöz'ün "İyi misin?" diye sormasıyla birlikte Binici bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Şoka uğrayan sunucu, hemen yayının kesilmesini isteyerek araya gitti.

RAHATSIZLIĞINI DA AÇIKLADI

Binici merak edilen sağlık durumu ile ilgili olarak sosyal medyadan açıklama yaptı.

Binici yaptığı açıklamada, "Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şuan durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin" dedi.

