BIST 11.275
DOLAR 41,16
EURO 47,97
ALTIN 4.604,81
YEREL

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mustafa Vurucu yönetimindeki 45 ALD 361 plakalı otomobil, Demirci-Salihli kara yolu Yeşildere mevkisinde Yusuf Duman idaresindeki 45 ADP 573 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 45 ADP 573 plakalı araçta yangın çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yapılan incelemede sürücülerden Yusuf Duman ve yolculardan Süleyman Bilgin ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli Ali Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Mustafa Vurucu ile Harun Duman sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kerem Aktürkoğlu'nun paylaştığı video sosyal medyada viral oldu
Kerem Aktürkoğlu'nun paylaştığı video sosyal medyada viral oldu
Erken menopoz vakaları artıyor! Erken menopoz belirtileri neler?
Erken menopoz vakaları artıyor! Erken menopoz belirtileri neler?
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’ın iddialarına yanıt
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’ın iddialarına yanıt
Hadi Özışık'tan CHP lideri Özgür Özel'e "Akın Gürlek" tepkisi
Hadi Özışık'tan CHP lideri Özgür Özel'e "Akın Gürlek" tepkisi
Sivas'ta hafif ticari araç otomobil ile çarpıştı: 6 yaralı...
Sivas'ta hafif ticari araç otomobil ile çarpıştı: 6 yaralı...
Bakan Uraloğlu açıkladı! Hatay Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı
Bakan Uraloğlu açıkladı! Hatay Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı
Tuğçe Kandemir'e nazar değdi! Ayakabısı elbisesine takılınca...
Tuğçe Kandemir'e nazar değdi! Ayakabısı elbisesine takılınca...
Ofisteki kavga gündeme oturdu! ShiftDelete'in sahibi Hakkı Alkan konuştu: '5,5 milyon TL istedi'
Ofisteki kavga gündeme oturdu! ShiftDelete'in sahibi Hakkı Alkan konuştu: '5,5 milyon TL istedi'
Masaj salonuna baskın! Çatıdan tek tek indirdiler
Masaj salonuna baskın! Çatıdan tek tek indirdiler
Ofisteki kavga gündeme oturdu! ShiftDelete'in sahibi Hakkı Alkan: '5,5 milyon TL para istedi'
Ofisteki kavga gündeme oturdu! ShiftDelete'in sahibi Hakkı Alkan: '5,5 milyon TL para istedi'
Mersin'deki operasyonlarda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı
Mersin'deki operasyonlarda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı
Meme kanseri tedavisinde altın standart: DIEP yöntemi
Meme kanseri tedavisinde altın standart: DIEP yöntemi