GÜNCEL

Nedim Şener’den merak uyandıran kardeşi Ali İmamoğlu ve amca İmamoğlu çıkışı

Gazeteci Nedim Şener, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Gazeteci Nedim Şener, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Şener, “Siz Ekrem İmamoğlu’nu tanımıyorsunuz” diyerek üstü kapalı iddialarda bulundu.

Şener açıklamasında, “Siz Ekrem İmamoğlu'nu tanımıyorsunuz, Hasan İmamoğlu'nu (Ekrem İmamoğlu'nun babası) tanımıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun kardeşi Ali İmamoğlu'nun başına ne geldiğini bilmiyorsunuz. Kimse bilmiyor. Mezarlıkta kafasına kurşun sıkıp intihar eden amcasına Ekrem İmamoğlu'nun neler yaptığını bilmiyorsunuz. Belki bir gün birileri anlatır” ifadelerini kullandı.
Öte yandan dün sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in konutunun önünde şüpheli bir olay yaşandı. İki motosikletli şahıs, evin önüne gelerek polis memurlarına Başsavcı’nın evini ve içeride olup olmadığını sordu. Durumdan şüphelenen güvenlik güçleri, şahısların peşine düşerek kısa sürede yakaladı.

Yaşanan bu olayla ilgili de Ekol TV'de değerlendirmelerde bulunan Nedim Şener, “Akın Gürlek her zaman hedeftir. Birisi işte motosikletle geçerken sormuş, Allah Allah! Öyle mi oluyor bu işler? Böyle merak edenler başsavcının evinin kapısına kadar gelip, ‘Burada başsavcı mı oturuyor?’ diyor. O motosikletlileri birisinin göndermediğini nereden biliyorsunuz?” sözleriyle dikkat çekti.

