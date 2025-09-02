BIST 10.878
DOLAR 41,15
EURO 47,93
ALTIN 4.669,88
GÜNCEL

Can Ataklı’dan Türk ordusu için skandal sözler

30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde askeri personele uygulanan üst aramasına tepki gösteren gazeteci Can Ataklı, orduya yönelik skandal sözleriyle gündeme geldi. Ataklı’nın “Artık hiçbir subaya güvenim ve saygım kalmadı, hepsi imamın ordusu” ifadeleri büyük tepki çekti.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törende askeri personele uygulanan üst araması kamuoyunda tartışmalara yol açarken, gazeteci Can Ataklı’nın sözleri gündeme damga vurdu. Ataklı, yaptığı açıklamada orduya yönelik skandal ifadeler kullanarak büyük tepki çekti.

Ataklı, “Artık hiçbir subaya güvenim ve saygım kalmadı, hepsi imamın ordusu. Bu ordu İslam’ın ordusu bile değil, dinci bir ordu haline geldi” diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Üst araması uygulamasını da eleştiren Ataklı, “Biraz haddinizi bilin, o üniformanın hakkını koruyun. Böyle şey olur mu? Ayıp” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
CHP lideri Özgür Özel: Gürsel Tekin partiden ihraç ettik
CHP lideri Özgür Özel: Gürsel Tekin partiden ihraç ettik
Gürsel Tekin kayyum olunca arşivler açıldı demiş ki...
Gürsel Tekin kayyum olunca arşivler açıldı demiş ki...
Nedim Şener’den merak uyandıran kardeşi Ali İmamoğlu ve amca İmamoğlu çıkışı
Nedim Şener’den merak uyandıran kardeşi Ali İmamoğlu ve amca İmamoğlu çıkışı
Oyuncu Burcu Binici yayında bayıldı
Oyuncu Burcu Binici yayında bayıldı
Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kerem Aktürkoğlu'nun paylaştığı video sosyal medyada viral oldu
Kerem Aktürkoğlu'nun paylaştığı video sosyal medyada viral oldu
Erken menopoz vakaları artıyor! Erken menopoz belirtileri neler?
Erken menopoz vakaları artıyor! Erken menopoz belirtileri neler?
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’ın iddialarına yanıt
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’ın iddialarına yanıt
Hadi Özışık'tan CHP lideri Özgür Özel'e "Akın Gürlek" tepkisi
Hadi Özışık'tan CHP lideri Özgür Özel'e "Akın Gürlek" tepkisi
Sivas'ta hafif ticari araç otomobil ile çarpıştı: 6 yaralı...
Sivas'ta hafif ticari araç otomobil ile çarpıştı: 6 yaralı...
Bakan Uraloğlu açıkladı! Hatay Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı
Bakan Uraloğlu açıkladı! Hatay Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı
Tuğçe Kandemir'e nazar değdi! Ayakabısı elbisesine takılınca...
Tuğçe Kandemir'e nazar değdi! Ayakabısı elbisesine takılınca...