Gürsel Tekin kayyum olunca arşivler açıldı demiş ki...

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasıyla geçmişte yaptığı bir konuşma tekrar gündeme geldi. Tekin, yerel seçimde CHP'yi desteklemeyeceğini "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar, onlara ne destek olacağım." ifadeleriyle dile getirmişti.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi bugün CHP İstanbul kongresini iptal etti. Mahkeme Özgür Çelik ve yönetimini görevden alırken geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap’tan oluşan heyeti kayyum atadı. 196 delege tedbiren görevden uzaklaştırılırken yeni kongre süreci de durduruldu.

Gürsel Tekin kayyum olarak atanınca geçmişte yaptığı bir konuşma tekrar gündeme geldi. "İstanbul'da yerel seçimde tavrınız ne olacak? Ekrem İmamoğlu için destek talep edecek misiniz, çalışacak mısınız?" şeklindeki soru üzerine Gürsel Tekin, yerel seçimde CHP'yi desteklemeyeceğini söylemişti.

Tekin, "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar, onlara ne destek olacağım." ifadelerini kullanmıştı.