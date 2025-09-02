BIST 10.896
DOLAR 41,15
EURO 48,04
ALTIN 4.628,96
GÜNCEL

Gürsel Tekin kayyum olunca arşivler açıldı demiş ki...

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasıyla geçmişte yaptığı bir konuşma tekrar gündeme geldi. Tekin, yerel seçimde CHP'yi desteklemeyeceğini "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar, onlara ne destek olacağım." ifadeleriyle dile getirmişti.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi bugün CHP İstanbul kongresini iptal etti. Mahkeme Özgür Çelik ve yönetimini görevden alırken geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap’tan oluşan heyeti kayyum atadı. 196 delege tedbiren görevden uzaklaştırılırken yeni kongre süreci de durduruldu.

Gürsel Tekin kayyum olarak atanınca geçmişte yaptığı bir konuşma tekrar gündeme geldi. "İstanbul'da yerel seçimde tavrınız ne olacak? Ekrem İmamoğlu için destek talep edecek misiniz, çalışacak mısınız?" şeklindeki soru üzerine Gürsel Tekin, yerel seçimde CHP'yi desteklemeyeceğini söylemişti.

Tekin, "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar, onlara ne destek olacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Nedim Şener’den merak uyandıran kardeşi Ali İmamoğlu ve amca İmamoğlu çıkışı
Nedim Şener’den merak uyandıran kardeşi Ali İmamoğlu ve amca İmamoğlu çıkışı
Oyuncu Burcu Binici yayında bayıldı
Oyuncu Burcu Binici yayında bayıldı
Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kerem Aktürkoğlu'nun paylaştığı video sosyal medyada viral oldu
Kerem Aktürkoğlu'nun paylaştığı video sosyal medyada viral oldu
Erken menopoz vakaları artıyor! Erken menopoz belirtileri neler?
Erken menopoz vakaları artıyor! Erken menopoz belirtileri neler?
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’ın iddialarına yanıt
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’ın iddialarına yanıt
Hadi Özışık'tan CHP lideri Özgür Özel'e "Akın Gürlek" tepkisi
Hadi Özışık'tan CHP lideri Özgür Özel'e "Akın Gürlek" tepkisi
Sivas'ta hafif ticari araç otomobil ile çarpıştı: 6 yaralı...
Sivas'ta hafif ticari araç otomobil ile çarpıştı: 6 yaralı...
Bakan Uraloğlu açıkladı! Hatay Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı
Bakan Uraloğlu açıkladı! Hatay Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı
Tuğçe Kandemir'e nazar değdi! Ayakabısı elbisesine takılınca...
Tuğçe Kandemir'e nazar değdi! Ayakabısı elbisesine takılınca...
Ofisteki kavga gündeme oturdu! ShiftDelete'in sahibi Hakkı Alkan konuştu: '5,5 milyon TL istedi'
Ofisteki kavga gündeme oturdu! ShiftDelete'in sahibi Hakkı Alkan konuştu: '5,5 milyon TL istedi'
Masaj salonuna baskın! Çatıdan tek tek indirdiler
Masaj salonuna baskın! Çatıdan tek tek indirdiler