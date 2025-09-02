Barış Yarkadaş’tan CHP Yönetimine Sert Eleştiri: “Partiyi Yönetemiyorsun”

CHP’nin iptal edilen İstanbul İl Kongresi sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendiren gazeteci Barış Yarkadaş, Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Yarkadaş, “Partiyi bir arada tutamıyorsun, yönetemiyorsun” diyerek Özel’in yeterli desteği sağlayamadığını savundu. Partililerin ilgisizliğine dikkat çeken Yarkadaş, “39 ilçeye SMS attınız, İstanbul İl Başkanlığı’nın önüne sadece 570 kişi geldi bu akşam” ifadelerini kullandı.