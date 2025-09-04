Aydın'da kaybolan Hayriye nine bulundu! Kurtulmasına öyle bir şey vesile oldu ki...
Aydın'ın İncirliova ilçesinde kaybolan 86 yaşındaki alzheimer hastası Hayriye Şen'in hayatı yaptığı iyilik sayesinde kurtuldu. Ekiplerin her yerde aradığı Hayriye nineyi, mahallede zaman zaman beslediği köpek buldu. Yaşlı kadının başından ayrılmayan köpek, ses çıkararak ekiplerin bölgeye yönelmesini sağladı. Ekipler bölgeye gittiğinde Hayriye nineyi bitkin düşmüş vaziyette çaresizce beklerken buldu.
Karabağ Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Hayriye Şen'in kaybolduğu ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri arama çalışması başlattı.
Ekipler, gece saatlerinde kullanılmayan bir evin bahçesinde köpek sesi duyunca bölgeye yöneldi. Şen, burada sağ olarak bulundu.
Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen Şen'in, bulunmasına vesile olduğu köpeği zaman zaman beslediği öğrenildi.
Çalışmalara jandarma komandolar da destek verdi.